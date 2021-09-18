مدبولى عن جائزة المجتمعات العمرانية: ما تحقق إنجاز بكل المقاييس

جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بفوز "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة"، بجائزة "الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021 " ، فى مجال تطوير العمران المستدام، من بين أكثر من 170 ترشيحا من العديد من البلدان.





كما هنأ رئيس الوزراء، وفقا لبيان صحفى، جميع العاملين بـ "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة"، لفوزهم بهذه الجائزة القيمة، عن جدارة واستحقاق، مشيرا إلى أنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، المسؤولية، أولى "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" اهتمامه ورعايته، واتضح هذا من المهام الكبرى التى يكلف بها الهيئة، وكذا إشادته أكثر من مرة بما تنفذه الهيئة من مشروعات، خاصة مشروعات الإسكان الاجتماعى، التى تعد إحدى الآليات المهمة التى تعتمد عليها الدولة فى تحقيق العدالة الاجتماعية. وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن ما تحقق فى المدن الجديدة خلال السنوات السبع الماضية يعد إنجازا بكل المقاييس، سواء فى مشروعات البنية الأساسية، أو الإسكان، والخدمات المختلفة، وهو ما أسهم فى زيادة الإقبال على السكن بالمدن الجديدة، وكذا الاستثمار، مؤكدا استمرار الدولة فى خططها للتوسع العمرانى المخطط، عبر إنشاء مجتمعات عمرانية حضارية مخططة.

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