جدة - نرمين السيد - كما تصاحب الموجة الحارة، خلال تلك الفترة ظاهرة مؤثرة وهى انخفاض الرؤية الأفقية فى الصباح الباكر، لتتكون الشبورة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة. وعن نسب الرطوبة المتوقعة على المدن والمحافظات غدا الأحد:- القاهرة الكبرى العظمى 80 والصغرى 30 السواحل الشمالية العظمى 90 والصغرى 40 شمال الصعيد العظمى 40 والصغرى 25 جنوب الصعيد العظمى 30 والصغرى 15

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ذروتها يوم الإثنين.. الأرصاد تحذر من موجة حارة تضرب البلاد غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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