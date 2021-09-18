رئيس سياحة النواب: الاستراتيجية الإعلامية للترويج لمصر خطوة ممتازة

جدة - نرمين السيد - أكدت رئيسة لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، النائبة نورا على، أن الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحى لمصر خطوة ممتازة وبداية انطلاقة جديدة للترويج لمقاصد مصر السياحية والأثرية بصورة أكبر لتسليط الضوء على المقومات السياحية والأثرية المتنوعة لمصر.





وقالت على فى بيان اليوم السبت، إن هذه الاستراتيجية تأتى فى ضوء الحجم الضخم من الإنجازات والأحداث التى أبهرت العالم والفعاليات التى شهدتها الجمهورية الجديدة خلال الفترة الماضية بتوجيهات ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدة أن مصر تمتلك أهم المقاصد السياحية والأثرية فى العالم، وإطلاق الحملة الترويجية الدولية للسياحة المصرية لمدة 3 سنوات تبدأ فى الربع الأخير من هذا العام هامة للغاية فى هذا التوقيت وسيكون لها مردود إيجابى قوى على تنشيط حركة السياحة.

وأضافت أن الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحى لمصر لها أهمية كبرى فى إبراز الحياة بالمقصد السياحى المصرى باعتباره مقصدا متجددا ومتنوعا، خصوصا لما يقدمه من تجارب سياحية مختلفة للسائحين من مختلف الفئات العمرية والأذواق.

ولفتت على إلى أنه من خلال هذه الاستراتيجية سوف يتم تسليط الضوء على أن المقصد السياحى المصرى آمن ويتمتع ببنية سياحية قوية وشمس مشرقة وجو دافئ وشواطئ خلابة وحياة بحرية متميزة وحضارة متفردة، إلى جانب الفنون الحديثة والسينما والمسرح والحرف التراثية والأكلات المصرية التقليدية الشهية والفعاليات الرياضية والفنية والأثرية والثقافية وغيرها من مصادر الجذب السياحى.

وأكدت أهمية الترويج العالمى للمقصد السياحى المصرى، خصوصا بعد الإجراءات الوقائية والاحترازية التى قامت بها الدولة المصرية بنجاح خلال الفترة الماضية فى ظل جائحة كورونا العالمية.

ونوهت رئيس سياحة وطيران النواب، إلى أن تعظيم الدور السياحى والثقافى لإبراز كنوز مصر السياحية ومعالمها الأثرية فى الأسواق السياحية المستهدفة خلال الثلاث سنوات القادمة فى ضوء المتغيرات الحديثة لهذه الأسواق عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة ووضع هذه الأحداث والفعاليات على خريطة وبرامج شركات السياحة فى الداخل والخارج لإبراز صورة حضارية عن مصر بمختلف مقوماتها السياحية والثقافية وغيرها.