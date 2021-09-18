/650707/حرب-شوارع-القبض-على-6-متهمين-من-بينهم-3-مصابين--بطهطا-شمال-سوهاج

تمكن رجال مباحث قسم شرطة طهطا بمحافظة سوهاج، اليوم، من القبض علي 6 متهمين من بينهم 3 مصابين بإصابات متفرقة بالجسم وذلك على إثر وقوع مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة بدائرة القسم تم عمل الإسعافات اللازمة للمصابين.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على 6 متهمين في سوهاج

مشاجرة وسط الشارع بالأسلحة البيضاء

وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة قسم شرطة طهطا شمال المحافظة ووجود مصابين وتمت السيطرة على المشاجرة وضبط المشاركين فيها.

وكشفت التحريات، الذى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الشمال، بوقوع مشاجرة ومصابين بناحية دائرة قسم طهطا، أتضح أنها بين كل من طرف أول وعامل مصاباً " جرح رضي بالأصبع الأكبر بالقدم اليمني وعامل 22 عامًا،مصاباً جروح قطعيه بالجبهه من الناحية اليسري، وأسفل العين اليسري، وطالب مصاباً جرح رضي بفروة الرأس وكدمات بالظهر.

القبض على طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم

وبين طرف ثان 3 عمال غير مصابين الطرفان يقيمان نفس الناحية، وتم القبض القبض على طرفـي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرفين سلاح أبيض «سكين»، و تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الأخر بالضرب وإحداث إصابة الطرف الأول بسبب خلافات الجيرة.

تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العام التي تولت التحقيق.