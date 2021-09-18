/650709/تأجيل-محاكمة-الطبيب-عمرو-خيري-في-واقعة-السجود-للكلب-للإطلاع

أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة الطبيب عمرو خيري وآخرين في واقعة السجود للكلب، ويواجه المتهمون التنمر على الممرض عادل سالم، واستغلال الوظيفة وإجباره على السجود للكلب، لجلسة 25 سبتمبر الجاري للاطلاع.

دوت الخليج يرصد في السطور تفاصيل تأجيل أولى جلسات محاكمة الطبيب عمرو خيري وأخرين في واقعة السجود للكلب

شهد محيط المحكمة الاقتصادية تكثيف أمني، تزامنًا مع أولى جلسات محاكمة الطبيب عمرو خيري وآخرين، في اتهامهما بالتنمر على الممرض عادل سالم وإجباره على السجود للكلب، في الواقعة المعروفة إعلاميا السجود للكلب.

التنمر على الممرض «عادل سالم»

كشفت التحقيقات في الواقعة، أن الطبيب عمرو خيري وآخرين، تنمر على الممرض «عادل سالم» بأحدى المستشفيات الخاصة.

وأشارت النيابة فى التحقيقا ما يلي:” حيث ارتكب ممَّن لهم سلطة عليه بالقول، واستعراض القوة قِبَله وسيطرتهم عليه، واستغلالهم ضعفه؛ بقصد وضعه موضع السخرية والحطّ من شأنه في محيطه الاجتماعي، واستغلالهم الدين في الترويج لأفكارٍ متطرفة بقصد إثارة الفتنة وازدراء أحد الأديان السماوية، وتعديهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية وبإحدى وسائل تقنية المعلومات، تصويرًا مرئيًّا ينتهك خصوصية الممرض المجني عليه دون رضاه، استخدامهم موقعًا وحسابًا، خاصًّا على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.