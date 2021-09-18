/650712/النائب-عمرو-السنباطي-يطالب-بنبذ-التعصب-الكروي-و-يؤكد-يعمق-الكراهية-و-العنف-المجتمعي
دعا النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة مصر الجديدة و مدينة نصر لنبذ التعصب الكروي ، و قال في بيان له التعصب يؤدى للعنف و الكراهية ، في الوقت الذي يجب ان نسعى فيه جميعا للتوحد تحت شعار " مصر فوق الجميع”.
دوت الخليج يرصد تعليق النائب عمرو السنياطي بشأن التعصب الكروي
نبذ التعصب الكروي
و اضاف السنباطي " لا يجب ان يؤدى الانتماء للاندية الرياضية الى فتن مجتمعية تعصف بها ، مشددا على ضرورة ان تسود الروح الرياضية بين الجميع بما يحقق المصلحة العليا للدولة المصرية و للمجتمع و للاجيال القادمة ، و بما يمهد الطريق نحو التنافس الشريف وليس للصراع البغيض .
الجماهير
وحذر النائب عمرو السنباطي،عضو مجلس النواب، مما وصفه بالاستقطاب بين جماهير الاندية المختلفة او بين اعضاء الاندية ، لافتا الى انه ينتهي بنا الى طريق العنف والكراهية والتطاول بالالفاظ والتنمر ، الامر الذى يعمق الانقسام و و يخلق روح من الحقد بين جماهير الفرق الرياضية .
و قال السنباطي الرئيس عبد الفتاح السيسي للجماهير رفض ان تسود هذه الروح ، حينما رد على سؤال يتعلق بطبيعة انتماءه الكروى حيث رد بعبارة " انا مصراوي " و اوضح السنباطي ان الرئيس وجه للجميع وقتها رسالة مفادها انه يرفض الاستقطاب او الانقسام على اي اساس ، و ان مصر يجب ان تكون قبل كل شيئ و فوق كل شيئ " . و قال السنباطي ان رسالة الرئيس تعكس حرصه على الوطن و المجتمع و المواطنين ، مشيرا الى ان هذا ظهر بوضوح عندما اكد انه يقدر جماهير قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، و أنه يحب الجميع ويشجع مصر ولا يفضل طرف على آخر .
و ايد السنباطي ايضا مبادرة د اسامة الازهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف ، و التي دعا فيها لطى صفحة الإساءات المتبادلة والشتائم، وتوجيه الطاقة نحو الافعال الايجابية وليس للصراع و تابع السنباطي قائلا " مشهد الصراع و الاحتقان و العنف الكروي مرفوض و لا يليق بنا كمصريين ان ننزلق لمثل هذا المنحدر الخطير . و وجه السنباطي رسالة للجميع قائلا " الاعتزاز بالانتماء لنادي بعينه لا يجب ان تؤدي لازمات مجتمعية بين المواطنين او للاساءة لصورة مصر في الخارج "
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