/650714/تلف-في-إطار-سيارة-ملاكي-تفاصيل-مصرع-طفلة-وإصابة-4-أخرين-في-حادث-بمحور-26-يوليو

شهد محور 26 يوليو، اليوم، حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة شرطة، مما أسفر عن مصرع طفلة وإصابة 4 أشخاص، وعلى الفور تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، كما جرى معاينة مكان الحادث ورفع آثاره لتسيير الحركة المرورية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة شرطة بمحور 26 يوليو

استقبال جثة طفلة تبلغ من العمر الـ 3 سنوات

ترجع تفاصيل الواقعة، عندما تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من مستشفى السلام بالمهندسين، يفيد باستقبالها عائلة مكونة من 3 أفراد مصابين بإصابات خطيرة واستقبال جثة الطفلة «زينة. ا»، تبلغ من العمر الـ 3 سنوات، مصابة بكسور ونزيف داخلي بالرأس، و على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث.

بالفحص، اتضح أنه في أثناء قيادة والد الطفلة السيارة شعر بتلف في إطار السيارة، وإذا بسيارة شرطة تصطدم به تسببت في إصابته الطفلة إصابات بالغة، ونتج الحادث عن مصرعه وإصابة شقيقتها «حلا.ا» 8 سنوات بكسر في الجمجمة وهي طريحة الفراش بمستشفى السلام بالمهندسين، وإصابة الأب والأم بإصابات بالغة.

وتم نقل الضابط والجندي إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة، بعد التصادم، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على جهات التحقيق.