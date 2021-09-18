/650715/اللجنة-الثلاثية-ترشح-ثروت-سويلم-لرئاسة-رابطة-أندية-الدوري

يرغب أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية، في تواجد اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للجبلاية السابق، في رئاسة رابطة لجنة أندية الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج أن اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد ترغب في السيطرة على رابطة أندية الدوري مثلما يحدث كل موسم، وجاء ترشيح ثروت سويلم للتواجد في هذا المنصب نظرا لخبراتة الكثيرة داخل الجبلاية.

وكانت معظم أندية الدوري الممتاز اختارت تواجد النائب أحمد دياب لرئاسة رابطة أنيدة الدوري، على ان يكون عماد متعب نجم الأهلي السابق نائبا له.

ترشيح ثروت سويلم لرئاسة رابطة الأندية

وعلم موقع دوت الخليج أيضا أنه تم ترشيح محمد فضل لرئاسة رابطة أندية الدوري ولكن جاء الرفض تام من معظم الأندية، ولكنه قوبل بترجيب من جانب النادي الأهلي والجونة والمقاولون العرب.

أحمد دياب: الكرة المصرية متأخرة للغاية ومصر الجديدة تحت قيادة الرئيس السيسي لابد من أن تنهض في مجال كرة القدم

أكد النائب أحمد دياب، الرئيس التنفيذي لفريق فيوتشر، أنه يقدم الشكر لكل مجالس الأندية التي أعطت الثقة لها خلال اجتماع لجنة الأندية ويتمنى التوفيق فيما هو قادم لصالح الرياضة المصرية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "كورة كل يوم" أسعي نقل الثقة التي أخذتها أن تكون على أكمل وجه، وفي مصر الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هناك اتجاه لتطوير الرياضة المصرية، والرياضة بها تأخر كبير للغاية ولا بد من معالجة هذا الأمر".

وتابع" روابط الأندية متواجدة في جميع بلدان العالم ومصر تستحق أن تكون في مصاف الدول الكبيرة، والحديث مع مجالس إدارات الأندية تأتي على خطة كاملة، ونتمنى أن يكون هناك اتحاد كرة قدم قوي".

وأردف" اتحاد الكرة المصري يتم العام رقم 100 وحديثنا مع الأندية كان من أجل تحديث لوائح الاتحاد، فاللائحة القديمة فيها لائحة الأندية، ونريد تواجد لجنة أندية تدير الرياضة لما فيه من الصالح العام، ولجنة الأندية لم تنجح في السابق وكان فيها نجوم كبار ولكن اللائحة لم توفر لهم النجاح".

واختتم" أتمنى أن تكون الرابطة الجديدة تأتي على نفس نهج قوانين الفيفا ولا أسعى للمصلحة الشخصية ولكن المصلحة العامة هي الأهم حاليا وأتمنى التوفيق للجميع".