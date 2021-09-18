/650716/التضامن-٦٨-الف-حالة-إصابة-بسرطان-الثدي-خلال-عام-2020

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، أن نسبة إصابة السيدات في مصر بسرطان الثدي تمثل ٣٥٪؜ من نسب الاصابة العامة بالسرطان، مشيرة إلى أن هناك ٦٨ الف حالة إصابة بسرطان الثدي خلال عام ٢٠٢٠، ومؤكدة على نجاح نسب التعافي حال اكتشاف الاصابة مبكرا.

دوت الخليج

مشاركة وزيرة التضامن خلال المنتدى العربي لصحة المرأة

جاء ذلك خلال مشاركتها في المنتدى العربي لصحة المرأة، والذى تناول أولويات الدولة المصرية وأهم محاور حقوق الانسان ألا وهو تعزيز صحة المرأة بكل فئاتها، وبحضور والسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لقطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والدكتور محمد العزب رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، الدكتور احمد المرسي المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة وممثل وزارة الصحة والسكان.

الرئيس السيسي يوجه بتكثيف مشاركة منظمات المجتمع المدني في تحقيق رؤية مصر لحقوق الانسان

وأشارت إلى أن السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وجه بتكثيف مشاركة منظمات المجتمع المدني في تحقيق رؤية مصر لحقوق الانسان، والمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المصرييين وخاصة الفئات الأولى بالرعاية في مجالات الصحة والتعليم وتحقيق تكافؤ الفرص في العمل وصون حمايتهم الاجتماعية.

وأضافت أن الهدف العام للمنتدى اليوم يأتي في صميم حماية ودعم الأسرة المصرية، حيث أن وقاية المرأة والاكتشاف المبكر للأورام يوفر على الأسرة التداعيات النفسية والإجتماعية والإقتصادية السلبية في حالة وجود أم تعاني من السرطان.