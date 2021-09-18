/650717/أحمد-صالح-لا-أعلم-سبب-رحيلي-عن-سموحة-والفريق-سيتأثر-برحيلي-لأن-الجميع-يعلم-ما-كنت-أفعله

أكد أحمد صالح نجم الزمالك السابق، ان قرار رحيلة عن فريق سموحة جاء في وقت صعب للغاية، خاصة أنه جاء في آخر 3 مباريات في مسابقة الدوري.

ويرصددوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" لا أبحث عن العمل فقط ولكن البحث عن الدوافع، وأريد أن أتواجد مع فريق يكون لديه قدرة مالية لحصول اللاعبين على المكافأت الخاصة بهم، ولا أبحث عن مصلحتي الشخصية أولا، ولكن الفريق أولا، وعندما كنت متواجد في دوري الدرجة الثانية أقوم بدفع مبالغ مالية للاعبين".

وتابع" لا أعلم سبب رحيلي عن فريق سموحة، والجميع يعلم أنني كنت على علاقة قوية للغاية مع اللاعبين والجهاز الفني والعاملين، وتواجدنا مع الفريق عندما كان في المركز الـ 14 وأنهينا الدوري في المركز الرابع، فكيف أقوم بعمل الأزمات مع الفريق".

وأردف" الكابتن أحمد سامي لم يتحدث معي منذ رحيلي عن سموحة، ولم أتواصل معه من أجل معرفة أسباب رحيلي، وأتعامل مع الجميع بحسن نيه، وأنا إنسان جيد للغاية، وسموحة الخاسر الوحيد من قرار رحيلي عن الفريق".

واختتم" أحمد سامي لم يبلغني بقرار رحيلي، وأرسل مع أحد العاملين في الجهاز ليتحدث معي بأن المدير الفني لا يريد تواجدي مع الفريق، ويتوجه بالشكر لي على الفترة التي تواجدت خلالها مع فريق سموحة، والعلاقة مع المدرب كانت جيدة للغاية".

بسبب أحمد صالح..أيمن بهجت قمر يهاجم مي حلمي ويطالب لأعلى للإعلام بالتدخل

هاجم السيناريست أيمن بهجت قمر الإعلامية مي حلمي الشهيرة بمذيعة الراديو بعد تصرفها الغير حضاري مع أحد لاعبي الزمالك السابق أحمد صالح.

انتقد أيمن بهجت قمر تصرف مي حلمي مع أحمد صالح، فنشر مقطع فيديو نسحاب الكابتن أحمد صالح من البرنامج عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق عليها: “أنا أهلاوي وبرفض الطريقة اللي اتعامل بيها الكابتن أحمد صالح وياريت المجلس الوطني للإعلام يحاسب المذيعين دول الضيف اللي ييجي لازم يتشال على الراس لكن مش عشان نعمل لقطه ومشاهدات ونكسب بونط نهين الناس بجد مشهد سيء ومهين وده بيدل أن المحتوى فاضي حقيقي عيب أوي".