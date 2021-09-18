سوسن بدر تتألق بحكاية «رق الحبيب» من مسلسل «ورا كل باب»..اليوم

/650718/سوسن-بدر-تتألق-بحكاية-رق-الحبيب-من-مسلسل-ورا-كل-باباليوم

تتألق الفنانة القديرة سوسن بدر بداية من اليوم السبت الموافق 18 سبتمبر الجاري على قناة الحياة، من خلال عرض حكاية «رق الحبيب» من مسلسل «ورا كل باب» وذلك عقب تأجيل حكاية «قلب مفتوح».

دوت الخليج يكشف موعد عرض حكاية «رق الحبيب» من مسلسل «ورا كل باب».

وتناقش حكاية «رق الحبيب» جحود الأبناء تجاه الآباء والمعاناة التى يعيشها كبار السن ووضع الوالدين فى دار مسنين، كما تتطرق لمشاكل الميراث والطمع السائد في بعض الأسر المصرية بالمجتمع، وتتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق، ومن المقرر عرضها في تمام الساعة الـ9 مساءً.

أبطال حكاية رق الحبيب

ويشارك في بطولة حكاية «رق الحبيب»، كل من أحمد فؤاد سليم، الفنان إيهاب فهمى ومروة عبد المنعم وشريف خير الله، والعمل من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى، وتصل حلقاته إلى 45 حلقة، كل حدوتة تنقسم إلى 9 حلقات بنجوم ومؤلف ومخرج مختلفين.

وطرحت الشركة المنتجة للمسلسل البوستر الدعائي له، استعدادًا لعرضه وتصدرت النجمة سوسن بدر البوستر بصحبة الفنان الكبير أحمد فؤاد سليم ، حيث تجسد الفنانة سوسن بدر دور امرأة كبيرة فى السن تعاني من عقوق أبنائها الذين يضطرون إلى وضعها بدار رعاية مسنين.

حكاية «عائلة جيجي» من مسلسل ورا كل باب

وتعرض قناة الحياة حاليًا الحدوتة الثانية من المسلسل «عائلة جيجى» بطولة نادين، إسلام جمال، هدى الاتربى، هند عبد الحليم، ليلى عز العرب، وتأليف محمد الشواف وإخراج منال الصيفى، بعد انتهاء عرض الحدوتة الأولى بعنوان "كدبة كبيرة" بطولة احمد زاهر، هنادى مهنى، ايمان سلامة، عماد رشاد وتأليف اسلام حافظ وإخراج سميح النقاش.

مسلسل ورا كل باب

الجدير بالذكر، أن مسلسل «ورا كل باب» عُرض قبل شهر رمضان الماضى، خلال 5 حكايات الأولى بعنوان «مالناش إلا بعض» بطولة صابرين، الثانية «يوم من الأيام» بطولة أحمد خليل ويوسف عثمان، والثالثة «شنطة سفر» بطولة دينا وأحمد صيام، والرابعة «أيامنا الحلوة» بطولة محسن محيى الدين، منى عبد الغنى، والخامسة «ورقة ضغط» وبطولة فتحى عبد الوهاب، رشا مهدى.