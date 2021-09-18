ممدوح رسلان: فتح باب التقديم بالمدرسة الفنية للمياه اعتبارا من اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ممدوح رسلان، فتح باب التقديم للقبول فى المدرسة الثانوية الفنية للمياه للعام الدراسى 2021 - 2022 للحاصلين على الإعدادية، فى إطار اهتمام الشركة بإعداد خريجين متميزين فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى، وتطوير المناهج الفنية التخصصية لمواكبة أحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة فى مجال التعليم الفنى.





وقال رئيس الشركة القابضة للمياه، فى بيان اليوم السبت إن شروط الالتحاق بالمدرسة للطلاب المصريين الحاصلين على الإعدادية العامة لعام 2021 بحد أدنى 265 درجة، ويتم قبول الطلاب الأعلى مجموعا من محافظات (الجيزة - القاهرة - القليوبية) حسب تنسيق كل محافظة على حدة وحسب الأعداد التى يتم تحديدها من مجلس إدارة المدرسة مع شرط اجتياز اختبار القدرات (التحريرى) والمقابلات الشخصية.

وأوضح أنه يتم تقديم المستندات المطلوبة بمقر مركز خدمة العاملين بمحطة مياه إمبابة كورنيش النيل اعتبارا من اليوم حتى يوم الخميس 23 سبتمبر، من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا، ولن يتم قبول أى طلبات بعد الموعد المحدد.

وتابع أنه سيتم الإعلان عن الأسماء المرشحة لإجراء اختبار القدرات (التحريرى) والمقابلات الشخصية على موقع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة www.gcww.com.eg وذلك يوم الأحد 26 سبتمبر.

وأشار إلى أن الهدف من تدشين المدارس الفنية المتخصصة إعداد خريجين متميزين فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى وتؤهلهم لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها فى الشركات التابعة، من خلال دراسة ثلاث تخصصات (تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحى - ضبط جودة محطات مياه الشرب والصرف الصحى - وتشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحى).

وأوضح المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أنه من المقرر إجراء اختبار القدرات (التحريرى) لجميع طلاب المحافظات المرشحين يوم الثلاثاء 28 سبتمبر، بمركز تدريب زنين بمحطة معالجة صرف صحى زنين ببولاق الدكرور من الساعة 9 صباحا، مبينا أن المقابلات الشخصية للطلبة فى أيام الثلاثاء 28 سبتمبر لطلبة محافظات القاهرة والقليوبية، ويوم الأربعاء 29 سبتمبر لطلبة محافظة الجيزة.

وأشار إلى أن المستندات المطلوبة للتقديم (صورة شهادة الإعدادية مع ضرورة وجود الشهادة الأصلية للمطابقة أو بيان نجاح - صورة بطاقة ولى الأمر - صورة شخصية حديثة 4*6 سم - صورة شهادة الميلاد).