إعلام القاهرة تنظم ورشة عمل عن توظيف التفاعلية فى التعليم

جدة - نرمين السيد - تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة، ورشة عمل حول "آليات توظيف التفاعلية فى العملية التعليمية"، اليوم 18 وغدا 19 سبتمبر، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية.





تأتى الورشة فى إطار أنشطة مشروع تأهيل الكلية للاعتماد الدولى الممول من إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالى، وجامعة القاهرة.

وصرحت عميدة الكلية ورئيس المشروع، بأن هذه الأنشطة تأتى ضمن تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بالكلية من أجل تقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب.

وأضافت الدكتورة ليلى عبد المجيد، مدير وحدة الجودة والمدير التنفيذى للمشروع، أن هذه الورشة يحاضر فيها الدكتورة سوسن إبراهيم شلبى والدكتورة منال عبد النعيم الأساتذة بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، ويشرف عليها الدكتور خالد صلاح الدين رئيس فريق التعليم والتعلم بالمشروع والدكتورة حنان جنيد وكيل الكلية للبيئة وخدمة المجتمع.

وتتناول فاعليات الورشة أهمية التفاعلية فى عملية التعليم وآليات تحقيق أهداف التعليم النشط والتعلم واكتساب أعضاء هيئة التدريس مهارات التفاعلية سواء فى التعليم العادى، أو الإلكترونى باختلاف المحتوى التعليمى وخصائص الطلاب وكذلك مهارات التقويم الرشيد لهم، حيث يتم استخدام نموذج المحاكاة ويتم التطبيق على العديد من المنصات، مثل منصة بلاك بورد المستخدمة فى الكلية والجامعة والتحديات التى تواجه التعلم المدمج والالكترونى وكيفية مواجهتها.