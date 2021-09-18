انعقاد الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة

جدة - نرمين السيد - يأتى انعقاد الجمعية لتوزيع العمل بين القضاة فى العام القضائى الجديد، وهى بمثابة الحركة الداخلية للحركة القضائية، وتسكين كل عضو بمكانه فى الدوائر المختلفة بالمحكمة الإدارية العليا، والتى بلغت عددها 11 دائرة تغطى جميع الاختصاصات.

وروعى فى الحركة القضائية زيادة عدد دوائر الضرائب لسرعة الفصل فيها لاستقرار الموازنة العامة للدولة، وإنجاز المتبقى من القضايا الواردة من القضاء المدنى، وأخيرا زيادة عدد دوائر محكمة القضاء الإدارى لتصبح 122 دائرة، للانتهاء من القضايا القديمة المتراكمة ولتقليص زمن التقاضى، ولتخفيف أعداد المتقاضين، بقاعات المحاكم والحفاظ على التباعد والالتزام بالإجراءات الاحترازية.