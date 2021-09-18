/650728/الطريق-إلى-محكمة-الأسرة-متى-يحدث-الطلاق-فى-مصر

شرع الدين انفصال زوجين عن بعضهما بطريقة منبثقة وهو ما يسمى (الطلاق)، والذى يحدث فى حالات عدة نتيجة استحالة الحياة بين الطرفين أحيانًا أو لأمور سنذكرها لاحقًا.

دوت الخليج

دوت الخليج يرصد أسباب الطلاق فى مصر

خلال السنوات الماضية، دائمًا ما يطلعنا الجهاز المركزي للمحاسبات، على نسب الطلاق فى مصر والتى تشهد ارتفاع كبير خلال السنوات الماضية، حتى أنه قد أشار فى تقرير له إلى أنه يتم حالة طلاق كل دقيقتين فى مصر، بينما انخفضت نسبة الزواج بين الشباب خلال الفترة الماضية بقدر 3.9% خلال عام واحد.

هدى زكريا تعلق على أسباب الطلاق

ذهبت الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع، إلى الطلاق يحدث فى مصر قبل الزواج، وذلك انطلاقًا من أن يكون الزوجين من بيئات مختلفة مثلًا أن تكون الفتاة تابعة لعائلة تتخذ أسلوب معين فى الحياة، وأسرة الشاب تتبع أسلوب مخالف، وهو ما يظهر جليًا خلال فترة الزواج حيث الصدامات المتكررة فى الأفكار، مثلًا أن تكون الفتاة تابعة لعائلة متحررة والشاب لأسرة متدينة وهنا يحدث الصدام.

عوامل اقتصادية واجتماعية وراء الطلاق فى مصر

كما أشارت أستاذة علم الاجتماع، هدى زكريا، إلى سبب آخر للطلاق، والذى منه أن تكون هناك حالة من التدنى فى الاقتصاد المنزلي، حيث تتأثر الأسرة بمحدودية الدخل، وهو ما يجعل هناك مدخلًا لحدوث صدامات داخل الأسرة.

وفى دراسة بحثية أعدتها الباحثة آمال عبدالله، فقد أكدت أنه من أهم أسباب الطلاق أن الحياة الزوجية بحاجة إلى تلبية المتطلبات والحاجات المادية، فإن عدم قدرة الزوجين التغلب على الأعباء المادية يكون سببًا فى المشكلات التى تؤدى بدورها إلى حدوث الطلاق.

اقرأ أيضًا: طارق الخولي لـ دوت الخليج: ملف الطلاق الشفهي يحتاج إلى جرأة لاقتحامة تشريعيا

كما أكدت آمال عبدالله، إلى أن الفوارق الاجتماعية بين الزوجين والاختلاف بينهما من أساليب الحياة وطراز المعيشة واختلاف الانشطة الترويجية التى يمارسها الزوجان.