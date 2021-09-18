/650719/أحمد-صالح-إمام-عاشور-أفضل-من-فرجاني-ساسي-والزمالك-أكبر-من-أشرف-بن-شرقي-ويتلاعب-بالإدارة-والجماهير

أكد أحمد صالح، نجم الزمالك السابق، أنه لن يتحدث مع المدرب أحمد سامي من أجل معرفة أسباب الرحيل عن فريق سموحة، ولن يأتي بأي فرد يعمل في النادي يستطيع الحفاظ على فريق سموحة، لأنني كنت أعمل بشكل متميز للغاية.

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وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" أن نادي الزمالك دائما يكون به مشاكل إدارية، ومع الجيل الذي كنت متواجد معه كان لدينا مشاكل إدارية ولكن كان هناك تركيز كامل من الفريق للفوز بالبطولات وإسعاد الجماهير".

وأردف" أتمنى أن يتواجد أشرف بن شرقي مع نادي الزمالك خلال المواسم القادمة، وطلب اللاعب تواجد شرط جزائي قليل في العقد الخاص به، مرفوض تمام لأن اي فريق يستطيع دفع الشرط الجزائي ويحصل عليه".

أحمد صالح يهاجم أشرف بن شرقي

وتابع" أشرف بن شرقي يتلاعب بنادي الزمالك، ويريد عدم حدوث أي أزمة مع الجماهير، وفي حال وافق مجلس إدارة الزمالك على طلب اللاعب ستكون ضربة قوية لمجلس الإدارة".

وأكمل" الزمالك أكبر من اشرف بن شرقي، والزمالك لم يتوقف على رحيل فرجاني ساسي، والأن إمام عاشور يقدم مستويات جيدة مع الفريق، وأفضل من فرجاني ساسي في النواحي الدفاعية، أما الجوانب الهجومية أفضل من إمام عاشور".

واختتم" أي لاعب يرغب في الرحيل عن الزمالك يجب أن يرحل فورا، والزمالك أكبر من أي لاعب، ولابد أن يتعاقد الفريق مع لاعب يكون بنفس قدر الراحلين، ويكون لاعب يتواجد مع المنتخبات، وأختيار اللاعبين أمر هام للغاية، ويقدم نادي الزمالك كرة قدم جميلة خلال الفترة الأخيرة".

أحمد صالح: لا أعلم سبب رحيلي عن سموحة.. والفريق سيتأثر برحيلي لأن الجميع يعلم ما كنت أفعله

أكد أحمد صالح نجم الزمالك السابق، ان قرار رحيلة عن فريق سموحة جاء في وقت صعب للغاية، خاصة أنه جاء في آخر 3 مباريات في مسابقة الدوري.

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وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" لا أبحث عن العمل فقط ولكن البحث عن الدوافع، وأريد أن أتواجد مع فريق يكون لديه قدرة مالية لحصول اللاعبين على المكافأت الخاصة بهم، ولا أبحث عن مصلحتي الشخصية أولا، ولكن الفريق أولا، وعندما كنت متواجد في دوري الدرجة الثانية أقوم بدفع مبالغ مالية للاعبين".

وتابع" لا أعلم سبب رحيلي عن فريق سموحة، والجميع يعلم أنني كنت على علاقة قوية للغاية مع اللاعبين والجهاز الفني والعاملين، وتواجدنا مع الفريق عندما كان في المركز الـ 14 وأنهينا الدوري في المركز الرابع، فكيف أقوم بعمل الأزمات مع الفريق".