/650720/محمد-صلاح-يقود-تشكيل-ليفربول-أمام-كريستال-بالاس

يدخل فريق ليفربول مباراته اليوم السبت، أمام فريق كريستال بالاس، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاءت تشكيل ليفربول كالأتي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: ميلنر، كوناتي، فان دايك، تيسميكاس

خط الوسط: هندرسون، ألكانتارا، فابينيو

خط الهجوم: ماني، جوتا، صلاح

القنوات الناقلة

شبكة قنوات بي إن سبورتس تنقل مباراة ليفربول وكريستال بالاس في بث مباشر وحصري beIN Sports 1 HD Premium.

نتيجة مباراة ليفربول ضد ميلان

الجدير بالذكر أن انتهت مباراة ليفربول الإنجليزي وأي سي ميلان الإيطالي، في مباريات الجولة الأولى لدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، بفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وشارك النجم المصري محمد صلاح منذ بداية المباراة وخرج مع مطلع الدقيقة 83، وتمكن من تسجيل هدف وصناعة هدف آخر، بجانب إضاعة ركلة جزاء في شوط المباراة الأول.

ويأتي هذا الهدف لمحمد صلاح ويصل للهدف رقم 14 مع ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا، ويبتعد عن الأول ستيفن جيرارد صاحب الـ 24 هدف في تاريخ النادي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

بدأت المباراة نارية بين الفريقين وسط هجوم شديد من جانب ليفربول، وتمكن أرنولد أن يحول الكرة إلى الشباك مع مطلع الدقيقة الثامنة.

وبعد ذلك حصل النجم المصري محمد صلاح على ركلة جزاء، ولكن تصدى لها حارس مرمى ميلان.

زاد ضغط ليفربول خلال مجريات الشوط الأول وأضاع العديد من الأهداف.

ومع نهاية الشوط الأول تمكن ميلان من تسجيل هدفين عن طريق أنتي ريبتش وإبراهيم دياز، لينتهي الشوط الأول بتقدم الميلان بهدفين وسط زهول من الحضور الجماهيري.