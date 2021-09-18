«تزوجت بأحدهم سرا..وأنكرت علاقتها بالأخر»..6 زيجات في حياة سمية الخشاب تعرف عليهم

/650722/تزوجت-بأحدهم-سراوأنكرت-علاقتها-بالأخر6-زيجات-في-حياة-سمية-الخشاب-تعرف-عليهم

فجرت الفنانة سمية الخشاب صدمة جديدة للجمهور بعدما صرحت بعددهم أثناء استضافتها ببرنامج «أبلة فاهيتا» المذاع على فضائيات ON، الأمر الذي جعلها تتصدر التريند في الساعات القليلة الماضية.

دوت الخليج يرصد زيجات الفنانة سمية الخشاب

كشفت سمية الخشاب خلال حلقة برنامج «أبلة فاهيتا» لايف من الدوبلكس مساء أمس، السبب وراء تعدد الزيجات في حياتها، حيث أنها تزوجت 5 مرات، وكان تعليقها كالتالي: “إيه المشكلة جوزاتى كتير.. مش كله بالحلال !”.

وتابعت سمية الخشاب مازحة: “ 5 فى وش العدو”.

زيجات في حياة الفنانة سمية الخشاب

لكن في الحقيقة تزوجت سمية الخشاب من 6 أشخاص اذ أنها أنكرت أحدهم، المرة الأولى قبل دخولها عالم الفن عندما كانت تبلغ من العمر 23 عاما، وكان زواجها تقليديا وانتهى بالانفصال وذلك لرفض زوجها الأول التمثيل، أما الثانية فكانت في عام 2014، من رجل أعمال عربى شهير، رفضت الإفصاح عن اسمه، وتم الإنفصال بسبب إصراره على تركها واعتزالها الفن انفصلت عنه.

سمية الخشاب تتزوج سرا

أتت الزواجة الثالثة للخشاب سرا ولم يعرف أحد بتلك العلاقة إلا من وسائل الإعلام بعد وقوع الطلاق، ورفضت الإفصاح عن أي تفاصيل خاصة بهوية الزوج حتى الأن، أما الرابعة فكانت من طيار يدعى "أيمن"، التقت به في الإسكندرية، وكانت قد صرحت أنها تزوجته عن حب وهي من أعلنت الانفصال عنه ورفضت سرد أي تفاصيل أخري.

سمية الخشاب تنكر زواجها من اللبناني بدر الشاعري

وكانت قد انتشرت أنباء تفيد زواج أصالة من الفنان اللبناني بدر الشاعري قبل زواجها من الفنان أحمد سعد، لكنها أنكرت ذلك حت خرج بدر وكشف بأن سبب الطلاق كان له علاقة بسعد.

زواج سمية الخشاب من أحمد سعد

وفي يوم 20 أكتوبر2017، تزوجت الخشاب من المطرب المصري أحمد سعد الذي انفصلت عنه آواخر مارس 2019 وذلك بعد نشوب خلافات حادة بينهما.

والجدير بالذكر أن هذه الخلافات لازلت مستمرة بينهم خاصة بعد عقد قران سعد على عارضة الأزياء علياء بسيوني الذي أقيم في مساء يوم السبت الموافق 21 من شهر أغسطس، ما دفع نقابة المهن التمثيلية للتدخل في الأمر بقيادة الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، اذ بدأت بنشر الفنانة سمية الخشاب صورة عبر حسابتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، اعتبرها العديد من الجمهور إساءة للفنان أحمد سعد خاصة بعد أن تم نشرها عقب عقد قران الأخير مباشرة.

وردت سمية الخشاب على الجدل المثار، عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر، قائلة: “عني بتفبركوا ردود وتثيروا فتن، ومع ذلك محدش مهتم بيكم، ربنا يعينكم على نفسكم ويشغلكم بنفسكم”، ولم تمر ساعات إلا وقررت الفنانة إجراء تعديل على الصورة المثيرة، من خلال كتابة تعليق عليها: بحبكم كلكم، في توضيح منها بأن وضعية يدها ترمز للقلب الموجه لجمهورها.