/650725/بـ-100-جنيه-بدء-حملة-التبرع-للزمالك-لتجديد-عقود-اللاعبين

بدأت الجماهير العاشقة والمحبة لنادي الزمالك الحملة الجماهيرية للتبرع للقلعة البيضاء والتي ناشد بها حسين لبيب رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الفارس الأبيض خلال الأيام الماضية،ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأستهل الحملة الجماهيرية للتبرع لنادي الزمالك أحد الأشخاص من جماهير القلعة البيضاء بمبلغ وقدره 100 جنيه تم إيداعها في الحساب الخاص بالفارس الأبيض كبداية تشجيعية لباقي الجماهير.

وكان حسين لبيب رئيس نادي الزمالك ناشد جماهير النادي والمحبين للقلعة البيضاء بضرورة دعم النادس من الناحية المادية عن طريق فتح حساب خاص لسد العجز المالي داخل خزائن ميت عقبة نتيجة ندرة الموارد.

وطالب حسين لبيب جماهير الزمالك التبرع من أجل سداد مستحقات اللاعبين والتجديد لمن تنتهي عقودهم خلال الفترة القادمة.

وتابع" الجميع يتعامل معنا كأننا خسرنا جميع البطولات خلال الفترة الأخيرة، ولا يعلم أحد بأننا فزنا بعدد 6 بطولات من أصل 8 بطولات".

حسين لبيب يعلنها صريحة للجماهير.. أتبرع بـ 100 جنية لنادي الزمالك

وأردف" دائما عندما نفوز بالبطولات تحدث أزمات ومشاكل لنادي الزمالك، والجميع يريد إسقاط نادي الزمالك، وهناك أشخاص كثيرون سعيدين بسبب ما يحدث داخل نادي الزمالك حاليا".

واختتم" الشائعات طالت نادي الزمالك كثيرا خلال الفترة الأخيرة، وهناك أقاويل بأن كارتيرون هرب من نادي الزمالك، ولا نعلم ما يحدث حاليا على الساحة الرياضية".

حسين لبيب: الزمالك كان عايش على فلوس تركي آل الشيخ.. والأهلي ناجح لأنه مؤسسة محترفة ونحن لسنا كذلك

أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك، أن النادي خلال عهد مرتضى منصور يعيش على أمور المستشار تركي آل الشيخ.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أم بي سي مصر" نادي الزمالك بدون موارد مالية حاليا، والمحلات التي تتواجد على سور نادي الزمالك لا تدفع الإيجار، وغير متوفر أي موارد مالية للنادي حاليا والأمور صعبة للغاية".

وتابع" النادي الأهلي يمتلك الأموال الكافية لأنه مؤسسة تعمل بصورة واضحة أمام الجميع منذ فترة، وأحترمهم كثيرا على هذا النجاح والاحترام متبادل بين الطرفين، ولم يتم إدارة النادي اقتصاديا على ما يرام".

وأردف" من الممكن أن يكون نادي الزمالك ناجحا وبه العديد من الأموال وسيولة مالية، ولكن لابد أن تكون هناك إدارة محترفة تتعامل مع الأوضاع الحالية الصعبة".

واختتم" سبب التعاقد مع حمدي النقاز كان من أجل حل أزمة مالية كبيرة لنادي الزمالك ولابد أن تتفهم الجماهير هذا الأمر، وأعلنت من قبل أنني لن أترشح لرئاسة نادي الزمالك خلال الفترة القادمة وأتمنى التوفيق والنجاح لم يتواجدوا خلال الفترة القادمة".