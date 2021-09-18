سمية الخشاب عن محمد رمضان: «شغلي معاه مضفش ليا فلوس..واتعلمت منه مضيعش وقتي»

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أشادت الفنانة سمية الخشاب بالفنان المتألق محمد رمضان بعد أن شاركا سويا بمسلسل «موسى» الذي عرض في الماراثون الرمضاني المنقضي ولاقى ردود فعل إيجابية وشعبية واسعة عبر السوشيا ميديا، مشيرة إلى أن رمضان لم يضف لها شيء مدي بل معنوي اذ شجعها على العمل الدؤب لتحقيق أحلامها.

دوت الخليج

سمية الخشاب تشيد بالفنان محمد رمضان

قالت الفنانة سمية الخشاب، خلال استضافتها برنامج «أبلة فاهيتا» لايف من الدوبلكس على قناة ON: “«شغلي مع محمد رمضان لم يضف لي فلوس وفيه حاجة حلوة اتعلمتها منه، إن كل حاجة أكتبها بورقة وقلم ومانمش علشان أحقق حلمي وأشتغل، وهو مش بينام».

سمية الخشاب تتألق مع محمد رمضان في موسى

تجسد «سمية» خلال أحداث مسلسل موسى شخصية «حلاوتهم» التي تتزوج من موسى أو محمد رمضان، وشقيقها هو الفنان سيد رجب في الحكاية، أحد الفتوات بالعصر الذي يعيش فيه، وهو كاركتر شرير.

مسلسل موسى، من بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، حمدي الوزير، هبة مجدي، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.

وتدور أحداث المسلسل حول زواج شفيقة، التي تجسدها هبة مجدي، من مسعد، الشخصية التي يقدمها حمدي الوزير، والذي يعمل في تهريب الآثار، الأمر الذي يجعلها تهرب منه خارج البلد، ويظل يبحث عنها شقيقها موسى، طوال الـ 30 حلقة.

زيجات في حياة الفنانة سمية الخشاب

تزوجت سمية الخشاب من 6 أشخاص اذ أنها أنكرت أحدهم، المرة الأولى قبل دخولها عالم الفن عندما كانت تبلغ من العمر 23 عاما، وكان زواجها تقليديا وانتهى بالانفصال وذلك لرفض زوجها الأول التمثيل، أما الثانية فكانت في عام 2014، من رجل أعمال عربى شهير، رفضت الإفصاح عن اسمه، وتم الإنفصال بسبب إصراره على تركها واعتزالها الفن انفصلت عنه.

وأتت الزواجة الثالثة للخشاب سرا ولم يعرف أحد بتلك العلاقة إلا من وسائل الإعلام بعد وقوع الطلاق، ورفضت الإفصاح عن أي تفاصيل خاصة بهوية الزوج حتى الأن، أما الرابعة فكانت من طيار يدعى "أيمن"، التقت به في الإسكندرية، وكانت قد صرحت أنها تزوجته عن حب وهي من أعلنت الانفصال عنه ورفضت سرد أي تفاصيل أخري.

وكانت قد انتشرت أنباء تفيد زواج أصالة من الفنان اللبناني بدر الشاعري قبل زواجها من الفنان أحمد سعد، لكنها أنكرت ذلك حت خرج بدر وكشف بأن سبب الطلاق كان له علاقة بسعد، وفي يوم 20 أكتوبر2017، تزوجت الخشاب من المطرب المصري أحمد سعد الذي انفصلت عنه آواخر مارس 2019 وذلك بعد نشوب خلافات حادة بينهما.