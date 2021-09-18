مدبولى يبحث مع وزير الاتصالات سبل تفعيل مشروع الرقم القومى للعقارات

جدة - نرمين السيد - وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تقوم بتنفيذ مجموعة كبيرة من المشروعات فى إطار ثلاثة محاور هى: التحول الرقمى، وبناء الإنسان، وتعظيم قدرات الدولة.

وفى هذا السياق، عرض الوزير الموقف الحالى لمنصة "مصر الرقمية" للخدمات الحكومية، قائلا: حتى الآن يوجد 3.3 مليون مواطن قام بالتسجيل على المنصة، وتم تقديم 8.3 مليون طلب من خلالها على 90 خدمة متاحة حاليا، مشيرا إلى أنه ستتم إضافة خدمات جديدة بحيث يصل إجمالى عدد الخدمات إلى 108 خدمات بنهاية سبتمبر الجارى.

وفيما يتعلق بمشروع الرقم القومى للعقارات، أشار الوزير إلى أنه تم الاستقرار على منهجية لترقيم الطرق والمنشآت، وجار تنفيذ مشروع لتطبيق الرقم القومى للعقارات بالتعاون مع وزارة الكهرباء، وفى سياق متصل، تم استعراض الخطة الزمنية لمشروع حوكمة منظومة تراخيص الثروة العقارية، كما عرض وزير الاتصالات أهداف وملامح منظومة إدارة أملاك الدولة، وموقف تطبيق المنظومة بالمشروع الاسترشادى فى محافظة بورسعيد.

وانتقل الدكتور عمرو طلعت بعد ذلك إلى شرح الموقف التنفيذى لتطبيقات المنظومة الرقمية لبرنامج التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد، حيث تم تسجيل المستفيدين من الخدمة بالمحافظة بنسبة 100%، وتم نشر تطبيق الأقسام الداخلية فى 6 مستشفيات، كما تم الانتهاء من تدريب 2300 مستخدم، وفيما يتعلق بخطة نشر وتعميم المنظومة طبقا لمستهدفات وزارة الصحة، قال الوزير إنه تم الانتهاء من بيانات 2٫3 مليون منتفع من إجمالى 2٫6 مليون، فى محافظات: بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، وأسوان، والسويس.

وعرض الوزير خلال الاجتماع موقف المرحلة الأولى من منظومة الاختبارات الرقمية بالجامعات، وكذا موقف مشروعات الذكاء الاصطناعى فى مجالات: الصحة، والزراعة.

وفى سياق المحور الثانى الخاص ببناء الإنسان، استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موقف استراتيجية بناء القدرات، حيث تم تدريب 200 ألف فرد خلال العام الجارى.

وعرض مشروع "المعهد التكنولوجى" الذى يقوم على تقديم تعليم متميز فوق المتوسط فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن طريق معهد تابع للوزارة، كما تطرق لموقف مبادرة "مصر الرقمية"، حيث من المتوقع حصول الدفعة الأولى على درجة الماجستير العملى فى فبراير 2022.

وفى سياق متصل عرض الوزير موقف مبادرة "مستقبلنا رقمى"، وموقف تنفيذ "مدينة المعرفة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا موقف "مجمع الإلكترونيات بمدينة المعرفة"، ومركز تطوير التكنولوجيات المساعدة، وموقف مراكز "إبداع مصر الرقمية"، والمدارس التكنولوجية التطبيقية.

وفى إطار مشروعات المحور الثالث، تعظيم قدرات الدولة، عرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات المهمة والتى تضمنت خطة تحسين خدمات الإنترنت، وخطة تحسين خدمات الهاتف المحمول، ومشروع تطوير البريد المصرى، وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى أنه حتى الشهر الجارى بلغ إجمالى عدد مكاتب البريد، 4092 مكتبا، وتم تطوير 2357 مكتبا، وتم استحداث 92 مكتبا، ووصل عدد ماكينات الصراف الآلى بها 750 ماكينة، وبلغ عدد المكاتب المتنقلة 60 مكتبا.

وسلط الوزير الضوء، خلال الاجتماع، على موقف أعمال البنية التحتية المعلوماتية بالمرحلة العاجلة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تم إيصال شبكة الألياف الضوئية لـ 26 ألف منزل، وتم إقامة 21 محطة محمول، وتطوير 13 مكتب بريد.