فيديو.. إقبال المواطنين على معرض «أهلا مدارس» والتخفيضات تصل لـ 30 %

جدة - نرمين السيد - نشرت القناة الرسمية لوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، فيديو عن معرض "أهلا مدارس" والذى افتتحه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرا التموين والصناعة والتجارة.





وتنظم وزارة التموين هذا المعرض للعام الخامس تواليًا بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية. وتناول الفيديو آراء العارضين فى تنظيم المعرض هذا العام، وكذلك آراء المواطنين ورصد الإقبال على المعروضات، وتخفيضات هذا العام والتى تراوحت ما بين 25 إلى 30%.

ويشهد المعرض هذا العام مشاركة 200 شركة مصرية، وتنسيق كامل مع وزارة الصحة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية، سواء بدخول المواطنين وأولياء الامور بالكمامات وتوفير المعقمات والتخلص من أى مخلفات أو نفايات بالتنسيق مع مديرية الصحة داخل المحافظات المعنية.

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