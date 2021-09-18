بعد غلق نفق الزعفرانة لمدة شهرين.. تعرف على التحويلات المرورية البديلة

جدة - نرمين السيد - تغلق الإدارة العامة لمرور الجيزة، نفق الزعفرانة بالاتجاهين بشكل كلى، بداية من اليوم السبت لمدة شهرين، لتنفيذ أعمال صيانة وتطوير ورفع كفاءة الطريق الصحراوى الشرقى، الأمر الذى يتطلب رفع كفاءة نفق الزعفرانة، على أن تمتد الأعمال على مدار 24 ساعة.





وقررت الإدارة إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:- القادم من طريق 21 الصف وأطفيح اتجاه طريق الزعفرانة - البحر الأحمر، السير يمينًا اتجاه الطريق الشرقى "القديم" بنى سويف حتى نفق "بياض العرب" ثم السير لطريق الزعفرانة. أما القادم من طريق 21 الصف وأطفيح اتجاه "طريق القاهرة"، العودة للسير بطريق 21 الصف وأطفيح حتى نفق أطفيح أو نفق الودى أو الاستكمال حتى مناطق الإخصاص ومنه للدائرى الإقليمى اتجاه القاهرة. والقادم من طريق الزعفرانة اتجاه نفق الزعفرانة اتجاه مدينة إطفيح، السير يمينًا أعلى مسطح طريق الصعيد الحر اتجاه القاهرة، ثم دوران وعودة قبل بوابات طريق الصعيد الحر، ثم الدوران والعودة باتجاه بوابات الكريمات. وتم التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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