صور.. هيئة الدواء تكرم أبطال مصر بأولمبياد طوكيو 2020

جدة - نرمين السيد - وشهد الحفل تكريم، كل من فريال أشرف المتوجة بالميدالية الذهبية ضمن منافسات الكاراتيه، وجيانا فاروق التى حصلت على ميدالية برونزية ضمن منافسات الكاراتيه، وكذلك إبراهيم المصرى الذى حصل على المركز الرابع مع المنتحب الأوليمبى ضمن منافسات كرة اليد.



وأكد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الرياضة المصرية شهدت العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية فى كل المحافل الدولية، بفضل الدعم الكبير من قبل القيادة السياسية للاعبى ولاعبات مصر، مضيفا أن الدولة تهدف إلى بناء جيلا جديدا من الشباب المصرى القادر على تحمل المسئولية فى كل المجالات.



وأضاف أن الهيئة تفتخر بكوادرها الشابة وأن مكاتب هيئة الدواء المصرية ومكاتب صناع الدواء مفتوحة للكوادر الشابة، مشيرا إلى أن الصيدلى هو اقرب عضو من الفريق الطبى للمواطن المصرى، وأكد اعتزاز الهيئة بالشراكة المستمرة مع صناع المستحضرات والمستلزمات الطبية.



واختتم كلمته بتوجيه الشكر إلى الأبطال وأسرهم، لما قدموه من جهد وكد وعرق، ومنافسة شريفة، من أجل حصد الميداليات، ورفع اسم وعلم مصر عاليا فى المحافل الدولية.



وأعرب د. يسرى نوار رئيس شركة فايزر مصر للمستحضرات الحيوية، عن تقديره لهيئة الدواء المصرية على دعم الشركة ودعوتها للمشاركة فى هذا الحدث الهام، مضيفا أن أبطال مصر من الصيادلة أثبتوا أنه ليس هناك تعارض بين التفوق العلمى والتفوق الرياضى.



وأضاف أن هؤلاء الأبطال جمعوا بين التفوق الدراسى والرياضى ورفعوا اسم مصر عاليا فى المحافل الدولية، معربا عن فخره كون الأبطال من الصيادلة.

فيما أعرب د. شيرين حلمى، رئيس مجلس إدارة شركة فاركو للأدوية، عن فخره بالمشاركة فى هذا الحدث الهام، مضيفا أن الشركة تقدر دور هيئة الدواء المصرية وإسهماتها ودعمها للشركات العاملة فى سوق الدواء المصرى.



وأضاف أن الأبطال المكرمون أصبحوا رموزا للشباب المصرى بعدما أثبتوا أنه يمكن الجمع بين التفوق فى مجالات مختلفة، فتفوقوا فى المجال الصيدلى وكذلك الرياضى، كذلك أثبتتا البطلتين فريال أشرف وجيانا فاروق قدرة المرأة المصرية على تمثيل مصر فى أكبر المنافسات الدولية، والوصول إلى العالمية، وهو ما يعكس أيضا اهتمام القيادة السياسية بالمرأة والرياضة بشكل عام.



يأتى هذا التكريم فى ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على دعم وتشجيع الشباب المصرى على تحقيق المزيد من الانجازات الرياضية، مما يرفع اسم مصر عاليا فى المحافل الدولية، كذلك انطلاقا من حرص الهيئة وممثلى صناع الدواء والشركات العاملة بسوق الدواء المصرى على تعزيز الدور المجتمعى تجاه الشباب المصرى المتفوق.