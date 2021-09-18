وزير النقل يتفقد مواقع العمل بعدد من مشروعات الطرق والكباري غرب الإسكندرية

1. القيادة السياسية وجهت بألا يقل عدد الحارات عند تنفيذ كافة الكباري عن 3 حارة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتسهيل حركة تنقل المواطنين

2. الكباري تدخل في إطار مشروعات توسعة الطريق الصحراوى و محور التعمير وتساهم في تحقيق السيولة المرورية وزيادة القدرة الاستيعابية بغرب الإسكندرية وانسيابية حركة الشاحنات المتجهة من و إلى ميناء الإسكندرية

3. الانتهاء من إنشاء وتنفيذ كـوبرى بتقاطع الذراع البحرى مع الطريق الساحلى فى كم 21 نهاية الشهر الجاري

4. الانتهاء من توسعة كوبرى مدخل العجمي بالكيلو 21 في منتصف الشهر القادم والانتهاء من توسعة كوبرى مدخل برج العرب في منتصف يناير 2022

في إطار متابعة تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والكباري بمحافظة الإسكندرية والتي تدخل في إطار مشروعات توسعة الطريق الصحراوى و محور التعمير و التي تساهم في تحقيق السيولة المرورية بغرب الإسكندرية وإنسيابية حركة الشاحنات المتجهة من وإلى ميناء الإسكندرية وكذلك المساهمة في تسهيل حركة الشاحنات من والى مدينة برج العرب

أجري الفريق مهندس / كامل الوزير - وزير النقل جولة تفقدية اليوم لمتابعة تنفيذ عدد من كباري طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي بمحافظة الإسكندرية

في بداية جولته تفقد الوزير مشروع انشاء كوبري علوي ودوران للخلف على طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى (دوران برج العرب) حيث أوضح الوزير أن المشروع يتكون من انشاء كوبرى جديد أعلى طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى للقادم من الإسكندرية للعودة الى اتجاه الإسكندرية وذلك بديلا عن الدوران للخلف السطحى و الذى يتسبب في تكدس مرورى بالطريق الصحراوى و ذلك نظرا لقرب الدوران السطحى من مخرج طريق الكافورى / برج العرب مما تضطر السيارات الخارجة من طريق برج العرب و المتجهة الى الإسكندرية الى قطع الطريق الصحراوى بصورة عمودية مما يتسبب في تكدس مروري و التسبب بالحوادث و وحيث تبلغ القيمة الإجمالية للكوبري 80 مليون جنيها و من المنتظر نهو المشروع في نهاية العام الحالى. مشيراً إلى أن القيادة السياسية وجهت بالا يقل عدد الحارات عند تنفيذ كافة الكباري عن 3 حارة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتسهيل حركة تنقل المواطنين

وحيث طالب الوزير بتعديل تصميم الكوبري ليكون 3 حارة مرورية بدلاً من 2 حارة مرورية

وموافاته بالتصميم الجديد خلال أسبوع لاستيعاب الكثافات المرورية المستقبلية المتوقعة

بعدها توجه الوزير لتفقد مشروع توسيع كباري العجمي وبرج العرب على طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي بمحافظة الإسكندرية حيث يشمل المشروع توسعة كوبري مدخل العجمي الكيلو 21 على طريق القاهره الاسكندريه الصحراوي بعرض 7 متر الذي يبلغ طوله حوالي 960 م ط ليصبح 4 حارات مروريه بدلا من حارتين مروريه بعرض اسفلت 14 متر بدلا من 7 متر والذي يشمل زياده الطول الخرساني ليصبح بطول 540 م ط بدلا من 220 م ط وذلك لتقليل ارتفاع حائط التربه المسلحه بالمدخل والمخرج ليصبح اقصي إرتفاع 6 متر بدلا من 12م وكذلك طريق سطحي بديل لمدخل الكيلو 21 بعرض اسفلت 11 متر بطول حوالي 680 م ط بطريق سطحي بديل لمدخل برج العرب بعرض اسفلت 7 متر وطول حوالي 350 م ط بالإضافة إلى توسعة كوبري مدخل برج العرب على طريق القاهره الاسكندريه الصحراوي بعرض 7 متر الذي يبلغ طوله حوالي 890 م ط ليصبح 4 حارات مروريه بدلا من حارتين مروريه معارض اسفلت 14 متر بدلا من 7 متر والذي يشمل زياده الطول الخرساني ليصبح بطول 440 م ط بدلا من 190 م ط وذلك لتقليل ارتفاع حائط التربه المسلحه بالمدخل والمخرج ليصبح اكثر ارتفاع 6 متر بدلا من 12 متر

وأوضح الوزير أن القيمة التعاقدية للمشروع 200 مليون جنيه ومن المقرر الإنتهاء من توسعة كوبرى مدخل العجمي ( الكيلو 21) في 15 / 10 / 2021 و الانتهاء من توسعة كوبرى مدخل برج العرب في 15/ 1 / 2022

و في نهاية جولته تفقد الوزير اعمال إنشاء وتنفيذ كـوبرى بتقاطع الذراع البحرى مع الطريق الساحلى فى كم 21 والذي سيساهم في تحقيق سيولة الحركة المرورية في منطقة العجمي حيث صرح الوزير أن المشروع يتكون من كوبرى رئيسي يهدف لنقل الحركة القادمة من طريق الإسكندرية / مطروح بطول ۱ كم وعرض 12.8 م بواقع 3 حارات مرورية الى الطريق الساحلى و القادم من طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي عن طريق وصلة الذراع البحري إلى الطريق الساحلي بطول 250 م وعرض 8 م بواقع 2 حارة مرورية بالإضافة إلى كوبرى دوران لنقل حركة القادم من الإسكندرية في اتجاه مطروح للعودة إلى اتجاه الإسكندرية بطول 840 م وعرض 7.2 م بواقع 2 حارة مرورية

كما يتضمن المشروع إحلال و تجديد الكوبرى اعلى مصرف النوبارية بطول 50 متر و عرض 35 متر بواقع 9 حارات مرورية بالاتجاهين

وأشار الوزير إلي أن التكلفة التقديرية للمشروع 288 مليون جنيه و بلغت نسبة تنفيذه 99 % ومن المقرر الإنتهاء منه في نهاية الشهر الجاري بعد انتهاء الأعمال الخاصة بصرف الأمطار و التي ليتم حل مشكلة الأمطار بهذه المنطقة كما يهدف المشروع الى فصل الحركة بهذا الميدان لتحقيق السيولة المرورية