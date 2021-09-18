/650731/بعدما-تسبب-في-إيقاف-القيد-لاعب-الزمالك-يقدم-طلب-الرحيل-للهروب-من-غضب-الجماهير

تقدم حسام أشرف لاعب الزمالك الشاب، بطلب الرحيل عن نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد الأزمة التي حدثت بسبب اللاعب وإيقاف القيد للقلعة البيضاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان حسام أشرف رحل للبرتغال عن طريق أحد الوكلاء، ثم تحدث معه أمير مرتضى منصور المرف العالم على الكرة بنادي الزمالك، وطلب منه المجيئ للنادي، وعدم القلق من العقد الذي قام بالتوقيع عليه بالخارج.

وعلم موقع دوت الخليج أن حسام أشرف مع باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، وأكد له أنه لديه العديد من العروض ويريد المشاركة بشكل اساسي .

وينتظر اللاعب حسم مصيرة سواء بالرحيل أو الإبقاء عليه مع نادي الزمالك خلال الفترة القادمة.

وكانت جماهير الزمالك شنت غضبا كبيرا على اللاعب خلال الساعات الأخيرة بسبب ازمة القيد الخاصة بنادي الزمالك مؤخرا.

حسين لبيب: الزمالك كان عايش على فلوس تركي آل الشيخ.. والأهلي ناجح لأنه مؤسسة محترفة ونحن لسنا كذلك

أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك، أن النادي خلال عهد مرتضى منصور يعيش على أمور المستشار تركي آل الشيخ.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أم بي سي مصر" نادي الزمالك بدون موارد مالية حاليا، والمحلات التي تتواجد على سور نادي الزمالك لا تدفع الإيجار، وغير متوفر أي موارد مالية للنادي حاليا والأمور صعبة للغاية".

لاعب الزمالك يطلب الرحيل رسميا بسبب غضب الجماهير

وتابع" النادي الأهلي يمتلك الأموال الكافية لأنه مؤسسة تعمل بصورة واضحة أمام الجميع منذ فترة، وأحترمهم كثيرا على هذا النجاح والاحترام متبادل بين الطرفين، ولم يتم إدارة النادي اقتصاديا على ما يرام".

وأردف" من الممكن أن يكون نادي الزمالك ناجحا وبه العديد من الأموال وسيولة مالية، ولكن لابد أن تكون هناك إدارة محترفة تتعامل مع الأوضاع الحالية الصعبة".

واختتم" سبب التعاقد مع حمدي النقاز كان من أجل حل أزمة مالية كبيرة لنادي الزمالك ولابد أن تتفهم الجماهير هذا الأمر، وأعلنت من قبل أنني لن أترشح لرئاسة نادي الزمالك خلال الفترة القادمة وأتمنى التوفيق والنجاح لم يتواجدوا خلال الفترة القادمة".

أكد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك المؤقت، أنه حزين بسبب الحملة الجماهيرية التي حدثت خلال الساعات الأخيرة من اليوم، والمطالبة برحيلة عن رئاسة النادي قبل عمل الانتخابات.