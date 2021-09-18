/650419/مخترع-سيارة-الهواء-يكشف-تفاصيل-في-براءة-الإختراع-لأول-مرة-فيديو-وصور

اخترع الشاب مصطفى سامي السويفي، والذي يبلغ من العمر 24 عامًا مركبة تسير بدفع الهواء عوضًا عن الوقود، وقد سجل براءة اختراع بصنعها هنا في مصر، موضحا أن السيارة تعتمد فقط على الهواء وأنها صديقة للبيئة، محدودة التكلفة، حيث لم يتجاوز الصنع النهائي للسيارة ال 15 ألف جنيه، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وقال مصطفى إن السيارة هذه لم تكن أولى محاولاته، فقد سبقتها أخرى ولكن تم التعديل عليها حتى وصل بها إلى هذه النتيجة، مضيفًا أنه يستمتع بالفك والتركيب وشغوف مذ نعومة أظفاره بالابتكار، حيث سبق وابتكر بعض الأجهزة المنزلية والأدوات الزراعية لأهل بيته بأقل التكاليف وأضعف الإمكانات.

قصة اختراع سيارة بالهواء

وأشار إلى مدى فخره بإضافة سيارته كبراءة اختراع إلى مكتب براءات الاختراع المصري، وفي حوار خاص مع "دوت الخليج"، كشف عن براءة اختراع جديدة سيسجله قريبًا ويضيفه إلى جانب سيارة الهواء التي هي عبارة عن هيكل معدني صنعه يدويًا، وكمبروسر، وإطارات.

أما عن ما تلقاه السويفي من عبارات التهكُّم والتثبيط، فقد قال إنه لم يكن يعبأ بهم وما زال ٱملًا في أن نور تحقق الحلم وتولِّي الدولة الاختراع وتطبيقه يكون هو خير ردٍ عليهم.

ولم ينس َمصطفى سالم شكر كل من دعمه سواء ماديًا أو معنويًا، مؤكدًا على دور والده العظيم في تشجيعه المستمر له وتحمله ما كلفته السيارة من أعباء، وهو ما دفعه لتسمية السيارة باسمه.

كواليس اختراع سيارة تعمل بالهواء

وأشار إلى جهد أخيه "عبد الله" الذي كان يشاركه الليل ويعينه على إنجاز السيارة وشحنها، تلك التي إن نزلت البحر كما قال السويفي لا يمسها ضرر ولا تتعطل، وقلما ما تحتاج إلى صيانة أو إصلاح؛ نظرًا لمتانة أجزائها واستثنائها في التركيب عن السيارات العادية اللي تعمل بالبنزين أو السولار وغيرهما.

وفي نهاية الحوار، ناشد المخترع الشاب جميع الجهات المختصة لأجل تحقيق الهدف، راجيًا الله أن يجد صدًى لندائه وأن يرى حلمه يسير على الأرض، غيرَ مكلف صاحبه، رفوقًا بالبيئة، عاليًا باسم مصر الحبيبة إلى عنان السماء بين الدول، مؤكدا أنه يسعى للتطوير بشكل مستمر ومتواصل.