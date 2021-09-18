معركة قتالية بين فان دام ومحمد هنيدي..والأخير يهدده: «لو العركة ابتدت هتزعل»

/650734/معركة-قتالية-بين-فان-دام-ومحمد-هنيديوالأخير-يهدده-لو-العركة-ابتدت-هتزعل

نشب في الساعات القليلة الماضية معركة قتالية ساخرة بين الفنان محمد هنيدي النجم العالمى فان دام اذ أنهما من المقرر أن يتقابلا في معركة قتالية عنيفة على ساحة موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” بدأها فان دام بالتهديد ليقبلها هنيدي ويضع شروطه من ضمنهم ربط يدي فان دام.

دوت الخليج يرصد المعركة القتالية بين هنيدي وفان دام

محمد هنيدي يستفز فان دام

بدأت المعركة عندما انتشرت صورة عبر منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى، جمعت ثلاثى الأكشن الرهيب فى سينما هوليوود، البلجيكى جان كلود فان دام، والصينى جاكى شان، والهندى شارو خان، ووصفت هذه الصورة التى جمعت ثلاثى القوة بأنها "صورة تشع فخامة غير محدودة"، ليتدخل النجم هنيدى ويرد بكل قوة، من خلال نشر صورة جمعته بنجوم الأكشن والكوميديا فى مصر: كريم عبد العزيز، وأحمد السقا، والراحل علاء ولى الدين، قائلا: "صورة تشع أكثر".

فان دام يتحدى هنيدي بمباراة قتالية

ليرد فان دام على هنيدي مازحا: “استعد للتحدى القتالى، أليس كذلك يا سيد شرقاوى"، فى إشارة إلى شخصية محى الشرقاوى، التى قدمها هنيدى فى فيلم "فول الصين العظيم".

محمد هنيدي يقبل تحدي فان دام ويضع شروطا

قبل محمدم هنيدي تحدي فان دام اذ نشر صورة له وهو مفتول العضلات فى أحد مشاهد فيلم "فول الصين العظيم"، وبجانبها صورة لـ فان دام، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، وعلق عليها: "مازلت عند كلمتى.. مباراة بدون قوانين.. فى قفص هيل ان سيل.. بشرط واحد.. إيدك الاتنين يبقوا مربوطين".

وبعدها بساعت نشر محمد هنيدي صورة من فيلمه “وش إجرام”، وعلق عليها قائلا: “لو العركة ابتدت هتزعل”، في إشارة إلى فان دام.

محمد هنيدي يعتزل التمثيل بسبب الغناء الشعبي

الجدير بالذكر، أنه كشف الفنان محمد هنيدي عن قرار جديد في حياته المهنية وهو إعتزال التمثيل مشيرا إلى أنه اتخذ مهنة جديدة قرر التفرغ لها وهي الغناء في الأفراح الشعبية الأمر الذي قابله الجمهور بسخرية عريمة.

فكتب هنيدي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، مشيرا إلى اعتزاله التمثيل بسبب الغناء الشعبي، فقال بسخرية: “‏قررت النهاردة الصبح قرار مهم .. قررت اعتزال التمثيل والتفرغ لمهنتي الجديدة كمطرب افراح شعبي”.

وتابع قائلا: "أي حد عنده فرح قريب هنزل إيميل لتلقي حجوزات الأفراح بدءًا من نهاية شهر أيلول، وأرجو عدم السخرية من قراراتي الصباحية”.