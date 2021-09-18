/650738/كارتيرون-يطلب-رحيل-مهاجم-الزمالك-والبحث-عن-لاعب-بديل

تحدث باتريس كارتيرون مع إدارة الكرة بنادي الزمالك وطلب منهم سرعة التخلص من مروان حمدي مهاجم الفريق، والبحث عن مهاجم آخر يفيد الفريق خلال الموسم القادم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج أن باتريس كارتيرون غير مقتنع بخدمات مروان حمدي مهاجم الفريق، ويعتبر تواجدة غير مفيد وأن الاعتماد عليه الموسم الماضي كان بسبب عدم وجود البديل المناسب للاعب سيف الدين الجزيري.

وتعاقد الزمالك مع عمر كمال عبد الواحد وبذلك أصبح مروان حمدي خارج الصورة تماما في الاختيارات الهجومية خلال المباريات.

ويعتمد كارتيرون على سيف الدين الجزيري كخيار أول لهجوم الفريق، وسيتواجد معه عمر كمال عبد الواحد في هذا المركز، ويتنافس معهم عمر كمال عبد الواحد.

وحتى الأن لم يتم حسم موقف عمرو السعيد مهاجم الفريق العائد م نالإعارة من فريق الجونة، والذي ظهر بشكل جيد خلال الموسم الماضي.

وينتظر نادي الزمالك العروض القادمة من أجل عرض مروان حمدي للبيع وإتاحة فرصة له للعب بشكل أساسي.

حسين لبيب يعلنها صريحة للجماهير.. أتبرع بـ 100 جنية لنادي الزمالك لإنهاء مستحقات اللاعبين ومشاكل النادي

طلب حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك، أنه يطلب من جماهير نادي الزمالك التبرع للنادي من أجل حل أزمة رواتب اللاعبين ومشاكل النادي.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أم بي سي مصر" حساب نادي الزمالك في البنك رقمه 1911، وبوعد الجماهير في حال التبرع هيتم توزيع المبالغ المالية في حساب اللاعبين وليس المشاريع".

وطالب حسين لبيب جماهير الزمالك التبرع من أجل سداد مستحقات اللاعبين والتجديد لمن تنتهي عقودهم خلال الفترة القادمة.

كارتيرون يطلب رحيل مروان حمدي

وتابع" الجميع يتعامل معنا كأننا خسرنا جميع البطولات خلال الفترة الأخيرة، ولا يعلم أحد بأننا فزنا بعدد 6 بطولات من أصل 8 بطولات".

وأردف" دائما عندما نفوز بالبطولات تحدث أزمات ومشاكل لنادي الزمالك، والجميع يريد إسقاط نادي الزمالك، وهناك أشخاص كثيرون سعيدين بسبب ما يحدث داخل نادي الزمالك حاليا".

واختتم" الشائعات طالت نادي الزمالك كثيرا خلال الفترة الأخيرة، وهناك أقاويل بأن كارتيرون هرب من نادي الزمالك، ولا نعلم ما يحدث حاليا على الساحة الرياضية".