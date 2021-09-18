بسبب إصابته بكورونا..استبدال أحمد صلاح حسني بمحمود عبد المغني في حكاية «ماريونت»

/650739/بسبب-إصابته-بكورونااستبدال-أحمد-صلاح-حسني-بمحمود-عبد-المغني-في-حكاية-ماريونت

تعاقد الفنان أحمد صلاح حسني مؤخرا على بطولة حكاية جديدة ضمن حكايات مسلسل «ورا كل باب» أتت بعنوان «ماريونت» من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح ومن المقرر عرضها بعد انتهاء قناة الحياة من عرض الحدوتة الثانية «عائلة جيجي».

دوت الخليج يرصد سبب استبدال أحمد صلاح حسني بمحمود عبد المغني

إصابة أحمد صلاح حسني بكورونا

أصيب الفنان أحمد صلاح حسني منذ أيام بفيروس كورونا المستجد الأمر الذي اضطر صناع العمل على استبدال حسني بالفنان محمود عبد المغني لخوض بطولة حكاية «ماريونت»، وهي من بطولة دينا فؤاد وميرنا نور الدين وعدد من الفنانين الشباب، ومقرر بدء تصويرها خلال أيام.

سوسن بدر تتألق بحكاية «رق الحبيب» اليوم

تتألق الفنانة القديرة سوسن بدر بداية من اليوم السبت الموافق 18 سبتمبر الجاري على قناة الحياة، من خلال عرض حكاية «رق الحبيب» من مسلسل «ورا كل باب» وذلك عقب تأجيل حكاية «قلب مفتوح».

وتناقش حكاية «رق الحبيب» جحود الأبناء تجاه الآباء والمعاناة التى يعيشها كبار السن ووضع الوالدين فى دار مسنين، كما تتطرق لمشاكل الميراث والطمع السائد في بعض الأسر المصرية بالمجتمع، وتتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق، ومن المقرر عرضها في تمام الساعة الـ9 مساءً.

ويشارك في بطولتها كل من أحمد فؤاد سليم، الفنان إيهاب فهمى ومروة عبد المنعم وشريف خير الله، والعمل من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى، وتصل حلقاته إلى 45 حلقة، كل حدوتة تنقسم إلى 9 حلقات بنجوم ومؤلف ومخرج مختلفين.

حكاية «عائلة جيجي» من مسلسل ورا كل باب

وأنهت قناة الحياة عرض الحدوتة الثانية من المسلسل «عائلة جيجى» بطولة نادين، إسلام جمال، هدى الاتربى، هند عبد الحليم، ليلى عز العرب، وتأليف محمد الشواف وإخراج منال الصيفى، بعد انتهاء عرض الحدوتة الأولى بعنوان "كدبة كبيرة" بطولة احمد زاهر، هنادى مهنى، ايمان سلامة، عماد رشاد وتأليف اسلام حافظ وإخراج سميح النقاش.

مسلسل ورا كل باب

الجدير بالذكر، أن مسلسل «ورا كل باب» عُرض قبل شهر رمضان الماضى، خلال 5 حكايات الأولى بعنوان «مالناش إلا بعض» بطولة صابرين، الثانية «يوم من الأيام» بطولة أحمد خليل ويوسف عثمان، والثالثة «شنطة سفر» بطولة دينا وأحمد صيام، والرابعة «أيامنا الحلوة» بطولة محسن محيى الدين، منى عبد الغنى، والخامسة «ورقة ضغط» وبطولة فتحى عبد الوهاب، رشا مهدى.