وزير النقل يتفقد مواقع العمل بعدد من مشروعات الطرق والكبارى غرب الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير، فى بداية جولته وتفقده لمشروع إنشاء كوبرى علوى ودوران للخلف على طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى (دوران برج العرب) اليوم، إن المشروع يتكون من إنشاء كوبرى جديد أعلى طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى للقادم من الإسكندرية للعودة إلى اتجاه الإسكندرية، بديلا عن الدوران للخلف السطحى والذى يتسبب فى تكدس مرورى بالطريق الصحراوى، وذلك نظرا لقرب الدوران السطحى من مخرج طريق الكافورى/ برج العرب مما تضطر السيارات الخارجة من طريق برج العرب والمتجهة إلى الإسكندرية إلى قطع الطريق الصحراوى بصورة عمودية مما يتسبب فى تكدس مرورى والتسبب بالحوادث.

وأفاد بأن القيمة الإجمالية للكوبرى تبلغ 80 مليون جنيه ومن المنتظر انتهاء المشروع فى نهاية العام الحالى، مشيراً إلى أن القيادة السياسية وجهت بأن لا يقل عدد الحارات عند تنفيذ كافة الكبارى عن 3 حارات لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتسهيل حركة تنقل المواطنين، كما طالب الوزير بتعديل تصميم الكوبرى ليكون ثلاث حارات مرورية بدلاً من حارتين، وموافاته بالتصميم الجديد خلال أسبوع لاستيعاب الكثافات المرورية المستقبلية المتوقعة.

وتفقد الوزير أيضا مشروع توسيع كبارى العجمى وبرج العرب على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بمحافظة الإسكندرية، حيث يشمل المشروع توسعة كوبرى مدخل العجمى الكيلو 21 على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بعرض 7 أمتار الذى يبلغ طوله حوالى 960 مترًا، ليصبح أربع حارات مرورية بدلا من حارتين مرورية بعرض أسفلت 14 مترا بدلا من 7 أمتار والذى يشمل زيادة الطول الخرسانى ليصبح 540 مترا بدلا من 220 مترا، لتقليل ارتفاع حائط التربة المسلحة بالمدخل والمخرج ليصبح أقصى ارتفاع 6 أمتار بدلا من 12 مترا وكذلك طريق سطحى بديل لمدخل الكيلو 21 بعرض أسفلت 11 مترا بطول حوالى 680 مترا بطريق سطحى بديل لمدخل برج العرب بعرض أسفلت 7 أمتار وطول حوالى 350 مترا.

وأضاف أن هناك توسعة بكوبرى مدخل برج العرب على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بعرض 7 أمتار الذى يبلغ طوله حوالى 890 مترا ليصبح 4 حارات مرورية بدلا من حارتين مرورية معارض أسفلت 14 مترا بدلا من 7 أمتار والذى يشمل زيادة الطول الخرسانى ليصبح بطول 440 مترا بدلا من 190 مترا وذلك لتقليل ارتفاع حائط التربة المسلحة بالمدخل والمخرج ليصبح أكثر ارتفاع 6 أمتار بدلا من 12 مترا.

وأوضح الوزير، أن القيمة التعاقدية للمشروع 200 مليون جنيه ومن المقرر الانتهاء من توسعة كوبرى مدخل العجمى (الكيلو 21) فى منتصف شهر أكتوبر المقبل والانتهاء من توسعة كوبرى مدخل برج العرب فى منتصف يناير المقبل، كما تفقد الوزير أعمال إنشاء وتنفيذ كوبرى بتقاطع الذراع البحرى مع الطريق الساحلى فى كم 21، والذى سيساهم فى تحقيق سيولة الحركة المرورية فى منطقة العجمى.

وأفاد بأن المشروع يتكون من كوبرى رئيسى يهدف لنقل الحركة القادمة من طريق الإسكندرية / مطروح بطول 1 كم وعرض 12.8 م بواقع ثلاث حارات مرورية، إلى الطريق الساحلى والقادم من طريق "القاهرة / الإسكندرية" الصحراوى عن طريق وصلة الذراع البحرى إلى الطريق الساحلى بطول 250 م وعرض 8 م بواقع 2 حارة مرورية بالإضافة إلى كوبرى دوران لنقل حركة القادم من الإسكندرية فى اتجاه مطروح للعودة إلى اتجاه الإسكندرية بطول 840 م وعرض 7.2 م بواقع 2 حارة مرورية، كما يتضمن المشروع إحلال و تجديد الكوبرى أعلى مصرف النوبارية بطول 50 مترًا وعرض 35 مترًا بواقع 9 حارات مرورية بالاتجاهين.

وأشار الوزير إلى أن التكلفة التقديرية للمشروع 288 مليون جنيه، وبلغت نسبة تنفيذه 99 % ومن المقرر الانتهاء منه فى نهاية الشهر الجارى بعد انتهاء الأعمال الخاصة بصرف الأمطار ، حيث يتم حل مشكلة الأمطار بهذه المنطقة كما يهدف المشروع إلى فصل الحركة بهذا الميدان لتحقيق السيولة المرورية.