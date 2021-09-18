وفد إفريقى يزور الأزهر للتعرف على تجربة بيت العائلة المصرى

جدة - نرمين السيد - استقبل الأزهر الشريف، اليوم السبت، وفدا من القادة المسلمين والمسيحيين يضم 25 عضوا من دول (بروندى، كينيا، جنوب السودان، أوغندا، وزنزيبار)، حيث زار الوفد مركز حوار الأديان ومرصد الأزهر، وذلك ضمن برنامج التعاون مع الكنائس الأنجليكانية فى القارة الإفريقية من أجل نشر السلام وثقافة قبول التنوع والاختلاف.





وقال الأزهر فى بيان اليوم، إن الزيارة تهدف إلى تعرف الوفد الإفريقى على التجربة المصرية لبيت العائلة المصرى، فضلا عن الحوار البناء والدور الذى يقوم به الأزهر الشريف فى مصر بالتعاون مع الكنيسة المصرية فى سبيل التعايش المشترك.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد أبو زيد الأمير المنسق العام لبيت العائلة المصرى، ونائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحرى خلال اللقاء، إن الأزهر الشريف لا يألو جهدًا فى محاربة الفكر المتطرف عبر مناهجه ومبعوثيه، فضلا عن قوافل الأزهر الإغاثية والطبية الموفدة لقارة إفريقيا، مشيرا إلى أن تبادلَ الزيارات مع القادة الدينيين لمد جسور التواصل وترسيخ قيم السلام والمواطنة وثقافة الحوار والتسامح التى تنادى بها كل الأديان، أمر يوليه فضيلة الإمام الأكبر اهتماما كبيرا.

وأوضح الدكتور كمال بريقع، المنسق العام لمركز حوار الأديان، أن المبادرات العديدة التى تبناها الأزهر الشريف فى عهد الإمام الطيب تعكس قدرة المؤسسة على مواكبة التطورات المعاصرة وتعزيز الحوار والتواصل عبر الثقافات، لافتا أن التعاون بين الأزهر والكنائس المختلفة يجسد معانى المواطنة التى ينعم بها جميع المصريين ويمثل صمام الأمان للمجتمع المصرى ويعكس قوة النسيج الوطنى، ويؤكد على رفض المصريين لأى شكل من أشكال التمييز.

وأضاف "بريقع" أن الأزهر يهتم كثيرا لأحوال المسلمين وغير المسلمين، ويشجع جميع المسلمين فى العالم على العيش فى سلام مع أتباع الديانات الأخرى وأن يكونوا انعكاسا حقيقيا لتعاليم الإسلام التى تدعو إلى الرحمة والمحبة والتسامح وتقوية روابط الإخوة الإنسانية.

من جانبه أعرب الوفد الإفريقى عن تقديره للدور الرائد الذى يضطلع به الأزهر فى إفريقيا وموقفه الداعم لقضاياها العادلة، من خلال نشر الفكر الإسلامى الصحيح، وتحصين شباب إفريقيا ضد أفكار التنظيمات الإرهابية وجرائمها التى ترتكب باسم الدين، حيث أثنى سليم واصف مسؤول الحوار بالكنيسة الأنجليكانية على جهود الأزهر الشريف فى تبنى الحوار الدينى داخل مصر وعلى مبادرة بيت العائلة التى كان لها طيب الأثر فى تعزيز التعايش السلمى.