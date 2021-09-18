/650733/أوهم-ضحاياه-بقدرته-على-توفير-فرص-عمل-بالخارج-القبض-على-محتال-في-سوهاج

تمكن رجال المباحث قسم شرطة ديرب نجم، اليوم السبت، من القبض على محتال أوهم ضحاياه بقدرته على توفير فرص عمل بالخارج، وتحصل منهم على مبالغ مالية، وقام بالنصب عليهم.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على محتال أوهم ضحاياه بقدرته على توفير فرص عمل بالخارج في سوهاج

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بلاغًا من بعض المواطنين، مقيمين بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، بقيام أحد الأشخاص، بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء على أموالهم، بزعم تسفيرهم إلى إحدى الدول وتوفير فرص عمل لهم بها.

أعترفات المتهم

بإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات، أتضح صحة الواقعة وقيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، بممارسة نشاطًا احتياليًا في الاستيلاء على أموال المواطنين، راغبي السفر للخارج، زاعمًا توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية دون الوفاء بذلك، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها، وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبطه، وبمواجهته أمام جهات التحقيق اعترف بارتكابة الواقعة على النحو المشار إليه.

وفي سياق اخر تمكن رجال مباحث قسم شرطة طهطا بمحافظة سوهاج، من القبض علي 6 متهمين من بينهم 3 مصابين بإصابات متفرقة بالجسم وذلك على إثر وقوع مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة بدائرة القسم تم عمل الإسعافات اللازمة للمصابين.

مشاجرة وسط الشارع بالأسلحة البيضاء

وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة قسم شرطة طهطا شمال المحافظة ووجود مصابين وتمت السيطرة على المشاجرة وضبط المشاركين فيها.

وكشفت التحريات، الذى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الشمال، بوقوع مشاجرة ومصابين بناحية دائرة قسم طهطا، أتضح أنها بين كل من طرف أول وعامل مصاباً " جرح رضي بالأصبع الأكبر بالقدم اليمني وعامل 22 عامًا،مصاباً جروح قطعيه بالجبهه من الناحية اليسري، وأسفل العين اليسري، وطالب مصاباً جرح رضي بفروة الرأس وكدمات بالظهر.