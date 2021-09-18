/650736/تحت-عجلات-مترو-الأنفاق-انتحار-شاب-في-محطة-المعادي

كشف أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، عن قيام شاب فى مقتبل العمر ومجهول الهوية بإلقاء نفسه تحت عجلات مترو الأنفاق محطة حدائق المعادي بالخط الأول«المرج - حلوان» فى الاتجاه القادم من محطة المرج.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل انتحار شاب في محطة مترو المعادي

محطة حدائق المعادي

وصرح المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق أحمد عبدالهادي، إنه فور وصول القطار إلى محطة حدائق المعادي فوجئ قائد القطار بتحرك الشاب ناحية حافة الرصيف، مما تسبب فى سقوطه فى المنطقة بين الرصيف والقطار ولقي مصرعه دهسًا أسفل عجلات القطار.

وأشار عبدالهادي، إلى أن الحادث تسبب في توقف حركة القطارات الخط الأول لمترو الأنفاق لمدة 5 دقائق بعد ورود البلاغ إلى ناظر المحطة قبل عودتها مجددًا، منوها إلى أن الشاب المنتحر مجهول الهوية ولا يحمل أى مستند يدل على شخصيته أو بطاقة الرقم القومي.

وعلى الفور تم انتقال فرق الإسعاف والطوارئ لانتشال الجثة ونقلها الى أقرب مستشفى وجاري التحقيق فى غموض الحادث، والتحقيق من شخصية المنتحر.