/650737/حبس-3-سنوات-وغرامة-200-ألف-جنيه--تفاصيل-الحكم-على--فتاة-التيك-توك-كائن-الهوهوز

قضت محكمة جنح الاقتصادية غرب الإسكندرية، منذ قليل بالحبس 3 سنوات لكل من فتاة «تيك توك» الشهيرة إعلاميا بـ«كائن الهوهوز»، وصديقها المصور، وتغريم كل منهما 200 ألف جنيه، وذلك بعد اتهامهما بنشر ممارسة البغاء وخدش الحياء العام، وسوء في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي تطبيق «تيك توك».

3 سنوات حبس لفتاة كائن الهوهوز وصديقها

نيابة غرب الكلية بالإسكندرية، كانت قررت حبس كل من فتاة «التيك توك» الشهيرة بـ «كائن الهوهوز»، وصديقها المصور على ذمة التحقيق، بعد اتهامهما بالتحريض على ممارسة الفجور والإخلال بالآداب الاجتماعي وسوء استخدام وسائل الاتصال والإنترنت وبث فيديوهات خادشة للحياء بهدف التربح السريع منها.

وقررت النيابة العامة، بالتحفظ على هواتف المتهمين المحمولة الخاصة بهم، وإرسالها إلى الأدلة الجنائية وكذا التحفظ على "فيزا" البنك الخاصة بالمتهمة الأولى لفحصها.

القبض على فتاة اليتك توك وصديقها في الاسكندرية

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية من القبض على فتاة التيك توك المعروفة بـ«كائن الهوهوز»، وصديقها خلال اختبائهما غرب المدينة، على خلفية البلاغات المقدمة ضدهما بنشر فيديوهات خادشة للحياء.

كائن الهو هوز

واستمعت النيابة إلى أقوال المتهمة الأولى وتم بمواجهتها بمقاطع الفيديو المرفقة بالمحضر، ولم تنكرها واعترفت بقيامها بتصوير المقاطع بواسطة صديقها وبثها على حسابها الشخصى المعروف باسم "كائن الهوهوز" على موقع "تيك توك"، وذلك بهدف التربح منه وكسب أموال طائلة، كما نفت التهم المنسوبة إليها من التحريض على الفسق أو الإخلال بقيم المجتمع، وذلك في البلاغ الذي حمل رقم 85101 عرائض المكتب الفني للنائب، أن الفتاة وصديقها قاما بتصوير فيديوهات في أوضاع مخلة وبها ألفاظ وإيحاءات جنسية وبالعرض محكمة جنح الاقتصادية قضت بالحكم المتقدم .

الأمن يلقي القبض على فتاة الهوهوز وصديقها

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على «ياسمين ع.»، فتاة تيك توك والمتهمة ببث مقاطع فيديو بمساعدة أحد الأشخاص، تتضمن أفعالاً وإيحاءات منافية للآداب، وذلك خلال تواجدها في إحدى الشقق السكنية بمنطقة العجمي غرب الإسكندرية.