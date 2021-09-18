/650740/النائبة-مارسيل-سمير-الاتحاد-المصري-لتمويل-المشروعات-الصغيرة-أداة-رئيسية-للتمكين-الاقتصادي

قالت النائبة مارسيل سمير عضو لجنة المشر عات الصغيرة والمتوسطة بمحلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، ان مثل هذه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تعد قاطرة نمو الاقتصاد المصري لما تحقق من سرعة نمو ، وتوفير فرص عمل ، وتحسين مستوى معيشة المواطنين .

الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة

وإضافة البرلمانية فى تصريح خاص لـ"دوت الخليج "، أن الدولة أعطت اهتماما بالغا لتلك المشروعات تتضمنها دستور ٢٠١٤ في المادة ٢٨ ، وتم إصدار البنية التشريعية اللأزمة لفتح آفاق النمو لتلك المشروعات مثل قانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وقانون ١٤١ لسنة ٢٠١٤ الخاص بالتمويل متناهي الصغر.

و نشأ بموجبه الاتحاد المصري الذي يعد أداة رئيسية للتمكين الاقتصادي والإدماج المالي للفقراء.

واكدت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب، أن المبادرة الرئاسية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومبادرات اللبنك المركزي وغيرها من المبادرة لمساعدة اهلنا من الشرائح الاكتر فقرا ، مؤكدة انه من الضروري أن يكون هذا التمويل بمعدلات فائدة منخفضة ، لتكون المساندة حقيقة وحتي لا تتعرض تلك الفئات لأزمات في السداد، ومن الضروري مساعدتهم في تسويق منتجاتهم وتقديم كل الدعم لهم خاصة لارتفاع المخاطر لتلك المشروعات وهذا يدفع جهات التمويل الي المبالغة في معدلات الفائدة.

دور الاعلام

وشددت النائبة مارسيل سمير، عضو لجنة المشروعات، على ضرورة أن تكون كل المنصات الإعلامية شريك فعال بالمبادرات حتي تصل المعلومات للمواطنين وحتي تتعظم الاستفادة ويتحقق المستهدف من تلك البرامج .