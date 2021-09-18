/650741/الحماية-المدنية-تسيطر-على-حريق-هائل-داخل-شقة-في-بورسعيد

نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن بورسعيد، اليوم السبت، في السيطرة على حريق نشب بوحدة سكنية فى مدينة بورفؤاد.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل السيطرة على حريق نشب بوحدة سكنية فى مدينة بورفؤاد

تفاصيل الحريق

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتم الدفع بـ بعدد من سيارات الإطفاء بإدارة ، برئاسة المقدم هانى المهدي، رئيس قسم الإطفاء، وسيارات الاسعاف و طوارئ الغاز إلى موقع الحادث بعد ورود بلاغ الى مديرية امن بورسعيد بإندلاع الحريق بالشقة وتمت السيطرة عليه قبل امتداد ألسنة اللهب الى الشقق السكنية المجاورة لها، ولم يسفر الحادث عن أية خسائر فى الارواح، و لكن يوجد خسائر مادية كبيرة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحريق، وتحرير المحضر اللازم ويكثف رجال المباحث من جهودهم للوقوف على غموض الحادث ومعرفة السبب وراء نشوب الحريق.

وفي سياق اخر شهد طريق كفر الزيات طنطا بمحافظة الغربية، حادث انقلاب سيارة ملاكي بمركز طنطا ،مما أدى إلى إصابة سائق السيارة، وعلى الفور تم الدفع بسيارة أسعاف في محيط الحادث.

تفاصيل الحادث

وترجع تفاصيل الحادث عندما تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إشارة من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانقلاب سيارة ملاكي بطريق كفر الزيات طنطا بنطاق قرية شبرا النملة.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الامنية لموقع الحادث وأتضح إصابة سائق السيارة ويدعي «محمد ع ح س» صيدلي وتم نقله للمستشفي لاسعافة

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.