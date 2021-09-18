/650743/قاوم-الإدمان-والتحق-بالأبطال-حسام-محمد-يفوز-ببطولة-الكيك-بوكس

حقق حسام محمد حسين، أحد المتعافين من الإدمان بمركز العزيمة بالمنيا التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على المركز الأول في بطولة الجمهورية للدرجة الثانية في لعبة "الكيك بوكس"؟

دوت الخليج

حسام حسين يفوز ببطولة الكيك بوكس

قصة حسام بدأت مع إقباله على تعاطي المواد المخدرة وهو فى عامه العشرين، حيث أدمن مواد شديدة الخطورة وهو ما أثر على صحته الشخصية بالسلب، ورغم محاولاته فى التوقف عن تناولها إلا أنها بائت بالفشل.

نتيجة نصيحة أحد الأصدقاء قام حسام بالتواصل مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وعلى الفور جرى توجيه لمركز العزيمة لتأهيل مرضى الإدمان التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمحافظة المنيا.

حسام محمد.. قصة كفاح

ولمده 45 يومًا مليئة بالعزيمة والإصرار، تمكن حسام محمد حسين من العلاج وتخلص جسده تمامًا من السموم التى كانت بداخله، لتبدأ بعدها رحلة من الإصرار فى رياضته المفضية.

خلال أيام العلاج بمركز العزيمة التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، تمكن حسام من إعادة ثقته بنفسه، حيث عزم على أن يكون تأهيله بدنيا ورياضيا هى أولى مهامه، حتى أصبح لديه هدف وهو المشاركة في بطولة الجمهورية وحصوله على المركز الأول في بطولة الجمهورية للدرجة الثانية في لعبة " الكيك بوكس ".

وبواسطة أجهزة رياضية مختلفة موجودة فى مركز العزيمة، عمل على تأهيله بدنيًا للدخول ضمن بطولة الجمهورية فى الكيك بوكس، وحصل أيضًا على دورة تدريبة في الاتحاد المصري للكونغ فو وحاليا مدرب بأحد النوادي بمحافظة المنيا.

وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، أكدت فى حديثه لها على أن جميع الخدمات العلاجية المقدمة لمرضى الإدمان تكون فى سرية تامة، ويمكن لأى شخص أن يتلقى العلاج ويتخلص من مضاعفات الإدمان.