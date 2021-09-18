الإثنين المقبل..عرض خاص لفيلم «عروستي» بحضور أبطاله في 6 أكتوبر

/650744/الإثنين-المقبلعرض-خاص-لفيلم-عروستي-بحضور-أبطاله-في-6-أكتوبر

تشهد إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر احتفال صناع فيلم «عروستي» بعرضه الخاص على رأسهم أبطال العمل الفنان أحمد حاتم والفنانة هنا الزاهد، وذلك في يوم الإثنين المقبل 20 من شهر سبتمبر الحالي.

دوت الخليج يرصد موعد العرض الخاص لفيلم «عروستي»

تفاصيل برومو فيلم عروستي

ظهرت الفنانة جميلة عوض خلال البرومو الرسمي لفيلم «عروستي» وهي تلعب رياضة اليوجا وأنها من ضمن الأشياء التي تحب القيام بها من وقت للآخر، كما جمعت مواقف كوميدية بينها وبين أحمد حاتم وبعدها تتحول لعلاقة رمانسية بين الطرفين.

الأمر الذي يعد أكثر تشويقا للجمهور هو ظهور فرقة شارموفزر خلال أحداث العمل اذ قدموا فقرة غنائية ضمن الأحداث تحمل كلمات: "إيه دا هو انتي جيتي مكنتش مستني بس انتي بجد بهرتيني وكل ما تيجي أيوة أحبك من تاني"

مشهد «الشراب» يثير الجدل حول فيلم عروستي

أما القطة التي أثارت الجدل بين الجمهور خلال البرومو الدعائي لفيلم “عروستي”، هو مشهد الذي يجمع جميلة عوض بأحمد حاتم وهو يحمل جوارب صفراء مخططة باللون الإسود في لقطة رومانسية شابهت فيلم me befor you الأجنبي، بطولة إميليا كلارك وسام كلافلن.

أبطال فيلم عروستي

فيلم «عروستي» من إخراج محمد بكير، وتأليف مصطفى البربري، وبالإضافة لـ أحمد حاتم وجميلة عوض يشارك في بطولته صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف ويتولى التوزيع الداخلي للفيلم سينرجي فيلمز، ويناقش الفيلم بشكل أساسي فكرة الزواج عن حب أو زواج الصالونات.

جميلة عوض تكشف موعد عرض فيلم «عروستي»

شوقت جميلة عوض جمورها ومتابيعها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” لفيلهما الجديد «عروستي»، اذ كتبت: “ساعة الصفر يوم 22/9 عشان هنلعب عروستي.. الإعلان الرسمي لفيلم عروستي”.

أحمد حاتم يشوق الجمهور لفيلم عروستي

وروج الفنان أحمد حاتم لفيلمه الجديد «عروستي»، اذ نشر التريلر التشويقي لعمل عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليه مشوقا جمهوره: “دي اخر مرة هنزل فيها اعلان فيلم عروستي.. يوم ٢٢/٩ ان شاءالله”.

وتباع حاتم تشويقه، قائلا: “و أخر مرة هقولكوا اني اتلعب معايا عروستي”.