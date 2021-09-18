بفستان فوشيا..سمية الخشاب تتألق في أحدث ظهور لها

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دوت الخليج يرصد أحد إطلالات سمية الخشاب

سمية الخشاب تخطف الأنظار في أحدث إطلالتها

وظهرت سمية الخشاب في أحدث إطلالة لها بفستان فوشيا طويل، لم يكشف أي جزء عن جسمها، واعتمدت الخشاب على انساب الشعر ليتناسب مع الفستان مع وضع لمسات قليلة من المكياج دون الإعتماد على أي اكسسوارت.

سمية الخشاب تشيد بالفنان محمد رمضان

أشادت الفنانة سمية الخشاب بالفنان المتألق محمد رمضان بعد أن شاركا سويا بمسلسل «موسى» الذي عرض في الماراثون الرمضاني المنقضي ولاقى ردود فعل إيجابية وشعبية واسعة عبر السوشيا ميديا، مشيرة إلى أن رمضان لم يضف لها شيء مدي بل معنوي اذ شجعها على العمل الدؤب لتحقيق أحلامها.

فقالت الفنانة خلال استضافتها برنامج «أبلة فاهيتا» لايف من الدوبلكس على قناة ON: “«شغلي مع محمد رمضان لم يضف لي فلوس وفيه حاجة حلوة اتعلمتها منه، إن كل حاجة أكتبها بورقة وقلم ومانمش علشان أحقق حلمي وأشتغل، وهو مش بينام».

زيجات في حياة الفنانة سمية الخشاب

تزوجت سمية الخشاب من 6 أشخاص اذ أنها أنكرت أحدهم، المرة الأولى قبل دخولها عالم الفن عندما كانت تبلغ من العمر 23 عاما، وكان زواجها تقليديا وانتهى بالانفصال وذلك لرفض زوجها الأول التمثيل، أما الثانية فكانت في عام 2014، من رجل أعمال عربى شهير، رفضت الإفصاح عن اسمه، وتم الإنفصال بسبب إصراره على تركها واعتزالها الفن انفصلت عنه.

وأتت الزواجة الثالثة للخشاب سرا ولم يعرف أحد بتلك العلاقة إلا من وسائل الإعلام بعد وقوع الطلاق، ورفضت الإفصاح عن أي تفاصيل خاصة بهوية الزوج حتى الأن، أما الرابعة فكانت من طيار يدعى "أيمن"، التقت به في الإسكندرية، وكانت قد صرحت أنها تزوجته عن حب وهي من أعلنت الانفصال عنه ورفضت سرد أي تفاصيل أخري.

وكانت قد انتشرت أنباء تفيد زواج أصالة من الفنان اللبناني بدر الشاعري قبل زواجها من الفنان أحمد سعد، لكنها أنكرت ذلك حت خرج بدر وكشف بأن سبب الطلاق كان له علاقة بسعد، وفي يوم 20 أكتوبر2017، تزوجت الخشاب من المطرب المصري أحمد سعد الذي انفصلت عنه آواخر مارس 2019 وذلك بعد نشوب خلافات حادة بينهما.