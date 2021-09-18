مع بدء الموجة الرابعة.. دوت الخليج يذكرك بالاجراءات الوقائية من كورونا

/650753/مع-بدء-الموجة-الرابعة-تحيا-مصر-يذكرك-بالاجراءات-الوقائية-من-كورونا

أكد مستشار رئيس الجمهورية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن مصر على موعد من دخولها للموجة الرابعة من كورونا، ناصحًا المواطنين بضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي، واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية.

دوت الخليج

كيف تقى نفسك من فيروس كورونا

دوت الخليج تنشر فى التقرير التالى الاجراءات التى يلزم اتباعها لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك نقلًا عن وزارة الصحة المصرية.

من الضرورات التى شددت عليها وزارة الصحة فى وقت لاحق، فقد أكدت على أنه من الضرورى غسل اليد جيدًا بالماء واستخدام الصابون أو المحاليل الكحولية.

اجراءات يلزم اتباعها لتجنب الإصابة بفيروس كورونا

وأيضًا يلزم حرص المواطنين على المسافات الآمنة التى يمكن من خلالها تجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث أن الأماكن المزدحمة يكون الشخص فيها أكثر عرضة للإصابة.

كما حرصت وزارة الصحة، على ضرورة أن يرتدي المواطنين كمامات أثناء السير، وعدم لمس العينين أو الأنف وذلك حتى لا يكون سببًا فى انتشار العدوى فى الجسد.

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كما شددت الوزارة على أنه من الضرورى أن يلتزم جميع المواطنين بالاجراءات الاحترازية، وأيضًا أن يكونوا حريصين على أنه فى حالة الشعور بالإرهاق أو الهذيان يلزم الجلوس فى المنزل وعدم الاقتراب من أى شخص.