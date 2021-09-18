سكرتير المجمع المقدس يفتتح مسرح رئيس الملائكة فى المعادى

جدة - نرمين السيد - شهد الافتتاح تقديم فقرات على المسرح فى ختام المدرسة الصيفية "Summer School”، لمرحلتى الحضانة والابتدائى التى حددت هدفها العام أسقفية الخدمات بعنوان "ازرع خير". وشملت الفقرات عددًا من العروض المسرحية بالإضافة إلى فقرات كورال وألحان، وجمباز وفيلم قصير عن أنشطة المدرسة الصيفية، ومراحل إنشاء المسرح.

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