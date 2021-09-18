تموين الإسكندرية: حملات رقابية مكثفة تسفر عن تحرير 412 محضرا ضد المخالفين

جدة - نرمين السيد - وذكرت المديرية، فى بيان، أن المحاضر التى تم تحريرها شملت مخابز بلدية مخالفة، إنتاج خبز ناقص الوزن، محطات تموين سيارات مخالفة، عدم حمل شهادات صحية، عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، استخدام مطبوعات فى تغليف مواد غذائية، بالإضافة إلى محاضر أحوال تنفيذا لقرارا النيابة بإعدام خمور و سجائر، مستودعات بوتاجاز مخالفة، وإحدى المنشآت التجارية تعمل بدون ترخيص، بيع سجائر بسعر أزيد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه المخالفات للعرض على النيابة العامة.

وتأتى الحملات الرقابية لتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام وضبط الأسواق.

وفى سياق متصل، شن حى وسط الإسكندرية، عددا من الحملات الموسعة على شارع الزهور بدائرة الحى، لإزالة ورفع جميع الإشغالات والتعديات بشارع الزهور بمنطقة الحضرة الجديدة بنطاق حى وسط، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفات.

وذكر بيان لمحافظة الإسكندرية أن الحملات أسفرت عن ضبط 19 حالة إشغال متنوعة، وإزالة كافة الحواجز التى تعيق حركة المواطنين والمرور فى الشوارع المحيطة مما أسفر عن رفع وإزالة أكثر من 85 حاجزا بأشكال مختلفة.