عاجل.. الرئيس السيسى يستعرض جهود ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت

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وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف الإنشائى والهندسى لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية".
وقد تم فى هذا الإطار عرض الموقف التنفيذى لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة ما يتعلق بمقر القيادة الاستراتيجية، فضلا عن تصميمات مبنى مسجد مصر وما يضمه من قاعات.
كما تم استعراض سير العمل وجهود ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصة أضرحة السيدة نفيسة، والسيدة زينب، وسيدنا الحسين، والتى تشمل ترميم الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية، بما يتماشى مع الطابع التاريخى والروحانى للأضرحة والمقامات.
كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية، خاصة مخطط زراعة أشجار الزيتون على مساحة حوالى 65 فدان فى محيط محطة مصرف بحر البقر، بالإضافة إلى جهود الاستفادة من قطع الأراضى الفضاء غير المستغلة والمنتشرة فى بعض المناطق بالقاهرة ومختلف محافظات الجمهورية، فضلا عن مشروعات تطوير الطرق والمحاور، بما فيها تطوير طريق رأس الحكمة بالساحل الشمالى، فضلا عن الدراسات الخاصة بإنشاء محور موازى لمحور 26 يوليو بالقاهرة.
وقد وجه الرئيس باستمرار جهود تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية والتى تمثل شرايين حياة وتنمية بالاضافة الى تحقيق سهولة ويسر الحركة للمواطنين وللقضاء على الاختناقات المرورية وحل مشكلة التكدسات، وهو الامر الذى يرسخ الواقع والانطباع الجديد لشبكة الطرق القومية الحديثة التى باتت تتمتع بها الدولة.
وعرض خلال الاجتماع أيضا الموقف التنفيذى لمدينة السيارات العالمية حيث وجه الرئيس بأن تضم المدينة معارض وساحات للسيارات المستعملة والجديدة، ومجموعة متكاملة من الخدمات عالية المستوى من مراكز الفحص والصيانة وقطع الغيار، فضلا عن المحلات التجارية، والمبانى الإدارية، والبنوك، ومقرات للشهر العقارى، مع مراعاة تزويدها بالمرافق العامة والاستراحات والمطاعم والطرق العريضة وذلك لاستيعاب التدفق المتوقع من الزوار والمترددين وتلبية كافة احتياجاتهم.
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