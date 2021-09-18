الهجرة: التحقيقات فى مقتل إسلام مستمرة وعودة الجثمان لمصر بناء على طلب أهله

جدة - نرمين السيد - وقالت السفيرة نبيلة مكرم، فى بيان لها منذ قليل، إن التحقيقات فى الواقعة مستمرة حتى مع عودة الجثمان إلى مصر، لمعرفة سبب الوفاة، والتأكد من إذا كان هناك بُعد جنائى فى الواقعة أم لا، فضلا عن متابعة كافة حقوقه القانونية لدى السلطات الإيطالية.

وتواصلت السفيرة نبيلة مكرم، مع أسرة المواطن المصرى "إسلام عيد أحمد"، المقيمين فى مدينة "ميلانو" الإيطالية، وقدمت لهم واجب العزاء، مؤكدة على متابعتها سير التحقيقات فى واقعة وفاة نجلهم المقيم فى "فيا لودينو" فى "لودى" الإيطالية، بالتعاون مع القنصلية العامة المصرية بـ"ميلانو"، للوقوف على سبب الوفاة غير المعروف حتى الآن.

وخلال التحقيقات التى أجرتها السلطات الإيطالية، أوضحت أسرة "إسلام"، أنه تم العثور على جثته، من قبل الشرطة الإيطالية، بجوار خطوط السكك الحديدية الواقعة بين محلية "ساندون" ومزرعة "كارازينا"، وتدخل رجال الإطفاء وشرطة السكك الحديدية فى الحال، لكن لم يستطع الأطباء الذين وصلوا على الفور إنقاذه.

كما أشارت أسرة إسلام إلى أنه لم يتم التأكد بعد من ظروف الوفاة، وهناك شكوك بأن سبب الوفاة يعود لارتطامه بجانبه بقطار متحرك، مؤكدين أنه كان يعانى من إعاقة فى القدم، تسببت فى صعوبة حركة سيره.

كانت قد عثرت الشرطة الايطالية على جثمان "إسلام عيد أحمد" مصرى الجنسية، البالغ من العمر 30 عاما من مركز تلا التابع لمحافظة المنوفية، ومقيم بإيطاليا، حيث عثر عليه متوفياً أمام مزرعة بجوار قضبان السكك الحديدية على بعد 4 كيلو من مدينة "لودى" الإيطالية.

وتابعت وزارة الهجرة على مدار اليوم السبت، وصول جثمان المواطن المصرى "إسلام عيد أحمد"، إلى مصر، بعدما تم احتجاز الجثمان لعدة أيام من قبل السلطات الإيطالية كإجراء استقصائى واحترازى، فى محاولة للتأكد من سبب الوفاة، لكن أهل المتوفى طالبوا بعودة الجثمان لدفنه فى مصر.

وتحفظت السلطات الايطالية على جثمان "إسلام" مدة تزيد عن الـ20 يوميا بعد العثور على جثمانه.

وإسلام هو الابن الأكبر لأسرته وله اثنين من الإخوة وتوفى والد "إسلام" قبل 4 سنوات أيضا فى ايطاليا فى حادث سير، حيث صدمته حافلة أثناء قيادته للدراجة، وصرفت السلطات الايطالية تعويضا لأسرة "إسلام".

ولا تزال تتابع وزارة القوى العاملة، صرف مستحقات الأسرة لدى هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية، من خلال مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بـ"ميلانو".

ويعد مكتب التمثيل العمالى بالقنصلية المصرية بـ"ميلانو"، هو المسئول عن تسليم الأوراق الخاصة بالمتوفى، ومنها تقرير المستشفى وشهادة الوفاة الإيطالية فور الحصول عليها من السلطات الإيطالية، وهى المستندات التى ستوضح أسباب الوفاة، وبيان ما إذا كانت طبيعية أم جنائية، تمهيدا لإرسال التقرير النهائى للحكومة المصرية.