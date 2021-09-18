عبدالغفار يستعرض تقريرا حول إنجازات معهد بحوث البترول فى أغسطس

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا مقدما من الدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول المصرى، حول أنشطة المعهد خلال شهر أغسطس الماضى.





وتناول التقرير عقد المعهد للعديد من الشراكات؛ لفتح آفاق جديدة للتعاون العلمى، حيث وقع المعهد بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة الأزهر؛ بهدف تكامل الجهود والتعاون العلمى بالمجالات البحثية، ومجالات دعم الابتكار، ونقل وتسويق التكنولوجيا، وريادة الأعمال، والحاضنات التكنولوجية.

ووقع المعهد بروتوكول تعاون مشترك مع نقابة مهندسين القاهرة، وذلك فى إطار تكامل الجهود والتعاون العلمى لإثراء مجال التطبيقات والمشروعات البترولية، وتبادل الخبرات فى مجالات الطاقة المختلفة.

وأوضح التقرير أن المعهد استقبل وفدا ممثلا من الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية بالسودان؛ بهدف توطيد العلاقات الثنائية من خلال التعاون فى مجالات البحث العلمى والتدريب؛ ومد أواصر التعاون العلمى وتوطيد العلاقات الدولية.

واستقبل المعهد وفدا من جمعية أعضاء الهيئة اليابانية لتطوير العلوم "JSPS"، وذلك بهدف التعريف بالمنح وكيفية الاستفادة منها، حيث صممت البرامج الدراسية فى إطار الشراكة بين مصر واليابان تلبية لاحتياجات الدولة وتماشيا مع خططها التنموية التى تهدف إلى تعزيز الخبرات المصرية فى كثير من المجالات الهامة.

وأفاد التقرير حصول المعهد على عدد من جوائز الدولة العلمية، حيث حصل الدكتور شريف فاروق، أستاذ باحث بقسم الاستكشاف على جائزة اللواء أحمد زهران للثقافة العلمية فى مجال العلوم الأساسية وتطبيقاتها، كما حصلت الدكتورة أسماء مرشدى باحث بقسم التكرير على جائزة الدكتور أسامه الخولى للأبحاث والدراسات البيئية.

ونوه التقرير إلى قبول معهد بحوث البترول مشروع بحثى من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بعنوان "التقييم الكروماتوجرافى للزيوت الخام ومستخلصات صخور المصدر من خلال تقييم إمكانيات الهيدروكربونية والنضج والبيئة الترسيبية عن طريق استقراء المؤشرات الحيوية "، ذلك بالإضافة إلى الاشتراك فى 12 مشروع علمى.

وأشار التقرير إلى أن عدد الأبحاث المنشورة فى مجلات مفهرسة عالميا بلغت نحو 34 بحثا، والإشراف على 14 رسالة دكتوراه، و19 رسالة ماجستير.

وأشار التقرير إلى انتهاء 12 جامعة مصرية من برنامج التدريب الصيفى لطلاب كليات العلوم والهندسة، والذى يأتى من منطلق المسؤولية المجتمعية نحو تحقيق الاستفادة لطلبة الجامعات وتأهيل الأجيال الجديدة من الكوادر البشرية علميا وعمليا، ولصقل مهاراتهم، ونقل التكنولوجيا الحديثة من المعهد إلى قطاع البترول.

ولفت التقرير إلى قيام معهد بحوث البترول بتفعيل مبادرة التدريب الصيفى لعام 2021 عن بعد "online"، وذلك حرصا من المعهد على سلامة الطلاب وسلامة أبناء المعهد، وتضمن التدريب تخصصات (علوم كيمياء، وجيولوجيا، وجيوفيزياء، وهندسة كيميائية، وهندسة بترول، وهندسة استكشاف وإنتاج).