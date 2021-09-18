وزيرة الهجرة: مشروع حياة كريمة أبلغ رد على أى ادعاءات حول حقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركتها فى فعاليات مؤتمر "ميلاد الجمهورية الجديدة.. بحياة كريمة"، الذى عقدته مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، برعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبحضور وزراء التجارة والصناعة والتضامن الاجتماعى والتنمية المحلية، و محافظى القليوبية والمنوفية والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ والفيوم وسوهاج، وذلك تزامنا مع إصدار أول كتاب وثائقى عن المبادرة بعنوان: "60 مليون حياة.. الرئيس يدخل القرية".

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن الجمهورية الجديدة ليست شعارا، ولكنها واقع نحياه لتوفير حياة كريمة للأجيال الحالية والمقبلة، مؤكدة أن المصريين بالخارج ساهموا فى دعم جهود الدولة المصرية لتنمية الريف المصرى وتوفير حياة كريمة لأهلنا، بالمناطق الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، مضيفة: "المصريون بالخارج لا يتأخرون لحظة عن تلبية نداء الوطن"'.

وأضافت الوزيرة أن الرئيس حريص على النهوض بالمواطن المصرى الذى جعله الله سببا للحفاظ على هذا الوطن، مثمنة جهود المصريين بالخارج لصالح المبادرة فى المناطق الأكثر احتياجا بالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.

وتابعت أن وزارة الهجرة أطلقت أول منصة إلكترونية للمصريين بالولايات المتحدة الأمريكية لدعم حملة التبرع لصالح المشروع القومى "حياة كريمة"، موضحة أن المنصة تشمل موقعا إلكترونيا بنسختين (ويب وموبايل) كالتالى:

https://hayakarimausa.com/

‏https://m.hayakarimausa.com/

وصفحة رسمية أيضا على "فيسبوك" عبر الرابط التالى:

https://www.facebook.com/Haya-Karima-USA-107712704982602/about?ref=page_internal

وأكدت أن المنصة تحتوى على مواد فيلمية وفيديوهات قصيرة تعريفية بالمبادرة تعبر عن المشروع القومى "حياة كريمة" بكافة تفاصيله، وعن حافلات محو الأمية الرقمية فى القرى المصرية، بالإضافة إلى دعم أحد أهم القطاعات بالمشروع القومى وهو شق التمكين الاقتصادى الذى يعتبر من أهم الركائز لدعم كل مصرى وكل مصرية.

وأوضحت أن أهداف "حياة كريمة" تتسق مع أهداف المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بما يساعد جهود الدولة المصرية لتحقيق "رؤية مصر 2030"، وتوفير فرص العيش الآمن للأسر بالمناطق الفقيرة.

وأشادت بتعاون مؤسسات الدولة فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تؤكد على تآزر وتعاون الجميع لبناء الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، موضحة حرص المصريين بالخارج على المشاركة فى مشروعات المبادرة فى عدة مناطق، وسعيهم للتبرع للمبادرة ودعم أهدافها.

وتابعت أن المنصة التى أطلقتها الوزارة لدعم "حياة كريمة" تعد بمثابة أداة رسمية للمصريين بالولايات المتحدة يمكنهم التبرع من خلالها للمشروع القومى "حياة كريمة"، ومتاح عليها كافة المواد والمعلومات الموثقة عن المشروع والمستهدفات وآلية تحويل التبرعات، سواء عبر الكروت الائتمانية أو عبر إرسال الشيكات لبريد تم إعلانه على موقع الحملة، وذلك بهدف ضمان انتشارها فى أوساط الجاليات المصرية.

وثمنت مشاركة المصريين بالخارج ماليا لدعم المبادرة، موجهة شكرها إلى سيدة الأعمال "ليلى بنس"، خبيرة الاستشارات المالية وإدارة الثروات بالولايات المتحدة الأمريكية وزوجها "درايدن بنس"، للمساهمة فى إطلاق موقع للتبرع لصالح "حياة كريمة"، وكذلك مبادرة الفتاة المصرية "سارة بنس" لتوجيه أصدقائها للتبرع بقيمة هدايا عيد ميلادها الـ 19 لصالح "حياة كريمة"، مشيدة بهذا النموذج المشرف الذى يعكس ارتباط أبناء الجيلين الثانى والثالث بالوطن والتأكيد على ولائهم وانتمائهم لمصر.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن الوزارة وقعت بروتوكول تعاون فى يونيو الماضى مع مؤسسة حياة كريمة، للاستفادة من خبرات المصريين بالخارج وإشراكهم فى تطوير قرى الريف المصرى، وتنسيق وتكامل الجهود المبذولة والتى تستهدف جودة حياة المواطن والنهوض بالإنسان المصرى الذى يأتى على رأس أولويات القيادة السياسية.

وتناولت الفعالية عرضا لما قدمته المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى مختلف مناطق مصر، ودور الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تطوير العشوائيات وتوفير المرافق للمواطنين، لتوفير حياة كريمة تليق بهم فى شتى المجالات.

وفى ختام الفعاليات، قامت مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر بمنح درع "حياة كريمة" للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة تقديرا للجهود التى تبذلها لدعم المبادرة وإشراك المصريين بالخارج فى الفعاليات المختلفة.