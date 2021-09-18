عاجل .. العدل: سلبية بلاغ وجود متفجرات بمجمع محاكم المنيا

وحرصا على المواطنين تم إخلاء المبنى بالكامل من القضاة والمحامين والمتقاضين والموظفين والعمال بشكل سلسل وآمن ووفقا لإجراءات وقواعد السلامة منعًا للتدافع، كما تم نقل المتهمين فى القضايا المنظورة بالمحكمة إلى محبسهم مرة أخرى.
وفور انتقال الجهات المعنية وخبراء المفرقعات إلى مبنى مجمع المحاكم بالمنيا، تم تمشيط ومسح كل الغرف ومحيط المحكمة وتبين سلبية البلاغ ولم يعثر أى جسم غريب أو مفرقعات.
وقالت الوزارة فى بيانها، إنه بعد التأكد من سلامة مبنى مجمع محاكم المنيا انتظم العمل وعاد القضاة إلى عملهم وواصلوا نظر القضايا المتداولة أمامهم، دون أن يترتب على عدم الحضور اليوم أى جزاء قانونى سواء بصدور أحكام غيابية أو شطب دعواهم حفاظًا على حقوق المتقاضين.
ووجهت وزارة العدل الشكر إلى وزارة الداخلية على سرعة الانتقال والمهنية العالية فى إجراءاتها حتى عودة العمل بالمحكمة.
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