/650747/تنفيذ-5317-حكم-قضائي-متنوعه-و-ضبط-1292-قطعة-سلاح-ناري--جهود-أجهزة-وزارة-الداخلية-على-مستوى-الجمهورية-خلال-أسبوع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث نتج عن جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

دوت الخليج يرصد في السطور التالية جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع

الأمن العام

استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية"، السحر والجمال بنطاق محافظتي "الشرقية والإسماعيلية" ضُبط خلالها (66) متهم، وبحوزتهم 35 قطعة سلاح ناري، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 30 قطعة سلاح أبيض.

ضبط (31) قضية اتجار بالمواد المخدرة.

تنفيذ (5317) حكم قضائى متنوع.

ضبط (305) قضية متنوعة.

ضبط تشكيل عصابى، ضم (4) متهمين.

في مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة

أسفرت الجهود عن ضبط (484) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط– الجيزة – السويس – الغربية – الدقهلية – الشرقية – كفر الشيخ – القليوبية – المنيا – سوهاج – البحر الأحمر – قنا – المنوفية – دمياط – الأقصر – بورسعيد)، وبحوزتهم (321 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة)، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها (سلاح – سرقة– مخدرات).

وتنجح الأجهزة الأمنية في مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة

تم ضبط (1292) قطعة سلاح ناري، أبرزها (99 بندقية آلية – 208 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 59 مسدس – 926 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 120 خزينة – 1630 قطعة سلاح أبيض).

في مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة:

ضبط (9) تشكيلات عصابية، ضموا (42) متهم، ارتكبوا (46) حادث سرقة متنوعة.

ضبط (32) قضية أحداث.

إعادة سيارة مُبلغ بسرقتها.

كشف غموض (48) حادث متنوع، أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة)، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي (95) متهماً.

في مجال تنفيذ الأحكام

تم تنفيذ (577139) حكم قضائي، بإجمالي (40449) متهم، وذلك على النحو التالي:

(2367) حكم جناية.

(203981) حكم حبس.

(290904) حكم غرامة.

(79887) مخالفة.

في مجال الأمن الاقتصادي:

القضايا التموينية: ضبط (7964 قضية تموينية متنوعة)، جاءت على النحو التالي:

ضبط (162) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (7212 أسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم (973620 جنيه).

ضبط (18) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (361600 لتر) لبيعها فى السوق السوداء.

ضبط (7784) قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت (1519,900) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط (326) قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمضبوطات وزنت (274,485) طن، وكذا ضبط (78) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (154,200) طن.

قضايا التيار الكهربائي:

ضبط (79578) قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد (63٫367٫742) جنيه.

في مجال قضايا التهرب الضريبي:

ضبط (2603) قضية فى مجال التهرب الضريبي: (ضرائب عامة - تهرب من الضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين)، بمبالغ مالية بلغت (11٫433٫385٫868) جنيه – قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها..وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها)، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (7٫834٫924) جنيه.

في مجال قضايا الأموال العامة:

ضبط (27) قضية فى مجال مكافحة جرائم (النقد والتهريب- الاختلاس والإضرار بالمال العام– الاحتيالات المصرفية- غسل الأموال– الكسب غير المشروع)، بقيمة إجمالية بلغت (136٫235٫816 جنيه).

قضايا النقل والمواصلات:

ضبط (5) تشكيلات عصابية، ضمت (12)متهم، ارتكبوا (5) وقائع متنوعة.

ضبط (1527) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة - أموال عامة- حيازة مواد مخدرة).

قضايا المصنفات

ضبط (371) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، على النحو التالي: (263) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها: (وحدات معالجة هارديسك – مايك صوت – فلتر صوت – جهاز كارت صوت – رواتر – سماعة رأس – قرص صلب)، وكذا ضبط (108) قضية في مجال جرائم المطبوعات: بإجمالي مضبوطات بلغت (106310 كتب دراسية خارجية جميعها مقلدة ومنسوخة وبدون فواتير شراء من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).

قضايا البيئة والمسطحات المائية:

ضبط (629) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة)، وكذا ضبط (1284) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (94) قضية في مجال حماية منافع الري والصرف (التعدي بالردم)، (169) قضية في مجال حماية الأراضي والثروة الزراعية، (118) قضية في مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين (668) لنش سياحي.