تعرف على التحويلات الجديدة لطريق الزعفرانة بعد غلقة 60 يومًا

/650748/تعرف-على-التحويلات-الجديدة-لطريق-الزعفرانة-بعد-غلقة-60-يوما

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، اليوم، تعيين الخدمات المرورية اللازمة، وذلك لتنفيذ أعمال صيانة وتطوير ورفع كفاءة الطريق الصحراوى الشرقى، الأمر الذى يتطلب رفع كفاءة نفق الزعفرانة، ما يستلزم غلق كلى لنفق الزعفرانة بالاتجاهين، وذلك بداية من يوم السبت الموافق 18/9/2021 لمدة شهرين، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة، مع إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:

طريق الزعفرانة البحر الأحمر

- القادم من طريق (21) الصف وأطفيح اتجاه "طريق الزعفرانة البحر الأحمر" السير يميناً إتجاه الطريق الشرقى "القديم" بنى سويف حتى نفق "بياض العرب" ثم السير لطريق الزعفرانة.

- القادم من طريق 21 الصف وأطفيح إتجاه (طريق القاهرة) العودة للسير بطريق (21) الصف وأطفيح حتى (نفق أطفيح) أو (نفق الودى) أو الإستكمال حتى مناطق الإخصاص ومنه للدائرى الإقليمى إتجاه القاهرة.

- القادم من طريق الزعفرانة إتجاه نفق الزعفرانة إتجاه مدينة إطفيح السير يميناً أعلى مسطح طريق الصعيد الحر إتجاه القاهرة ثم دوران وعودة قبل بوابات طريق الصعيد الحر ثم دوران وعودة اتجاه بوابات الكريمات.

كما تم التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

وفي سياق أخر طبقت وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق، اليوم، قانون المرور على السيارات المخالفة، وسحبت عدد 2770 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني.

حبس وغرامة

حبس وغرامة مخالفة تركيب الملصق الإلكتروني وأعلنت وزارة الداخلية أنه اعتبارًا من اليوم السبت، تم بدء تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم تقم بتركيب الملصق الإلكتروني أو ذات الملصق التالف أو المتعمد إخفاؤه أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته.

كما ذكرت الوزارة أن العقوبات تشمل سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500، أو إحدى هاتين العقوبتين»، وأهابت بالمواطنين سرعة التوجّه لإدارات المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكتروني.

وحرصت وزارة الداخلية على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومنعًا للازدحام في مقار الإدارة العامة للمرور، وتواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات ذات التراخيص السارية بجميع أنواعها من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر، على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها عبارة ذات ملصق إلكتروني وتسلم الملصق الإلكتروني وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط».

وأضافت: «ويتم استخدام الخدمة على النحو التالي، منها تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg أو الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر Traffic.moi.gov.eg، واختيار خدمات المركبات، واختيار خدمة سداد رسوم إصدار الملصق الإلكتروني، وسداد رسوم الخدمة المطلوبة».